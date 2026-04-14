楽天、1点リードで後半戦へ
4回に楽天が先制も、ソフトバンクが逆転。しかし5回、楽天が辰己、渡邊の活躍で2点を奪い3-2でリード。柳田の打点も実らず、楽天が1点差で6回を終えた。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(右)柳町 達 2(左)近藤 健介 3(三)栗原 陵矢 4(指)柳田 悠岐 5(一)山川 穂高 6(二)牧原 大成 7(遊)野村 勇 8(捕)谷川原 健太 9(中)周東 佑京 10(投)Ｃ・スチュワート・ジュニア
楽天: 1(右)小郷 裕哉 2(二)小深田 大翔 3(中)辰己 涼介 4(三)黒川 史陽 5(遊)村林 一輝 6(一)鈴木 大地 7(指)渡邊 佳明 8(左)中島 大輔 9(捕)太田 光 10(投)荘司 康誠
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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5