楽天、1点リードで後半戦へ

4回に楽天が先制も、ソフトバンクが逆転。しかし5回、楽天が辰己、渡邊の活躍で2点を奪い3-2でリード。柳田の打点も実らず、楽天が1点差で6回を終えた。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(右)柳町　達 2(左)近藤　健介 3(三)栗原　陵矢 4(指)柳田　悠岐 5(一)山川　穂高 6(二)牧原　大成 7(遊)野村　勇 8(捕)谷川原　健太 9(中)周東　佑京 10(投)Ｃ・スチュワート・ジュニア

楽天: 1(右)小郷　裕哉 2(二)小深田　大翔 3(中)辰己　涼介 4(三)黒川　史陽 5(遊)村林　一輝 6(一)鈴木　大地 7(指)渡邊　佳明 8(左)中島　大輔 9(捕)太田　光 10(投)荘司　康誠

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5