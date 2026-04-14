日本ハム vs ロッテの試合開始前情報
- 対戦カード：日本ハム vs ロッテ
- 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム2勝-ロッテ3勝（4/2 日本ハム1-7ロッテ (ロッテ)、4/1 日本ハム4-2ロッテ (日本ハム)、3/31 日本ハム0-9ロッテ (ロッテ)、10/4 ロッテ0-3日本ハム (日本ハム)、9/28 ロッテ4-3日本ハム (ロッテ)）
- 日本ハムスタメン：1(遊)水野 達稀、2(一)清宮 幸太郎、3(左)野村 佑希、4(三)郡司 裕也、5(右)万波 中正、6(指)Ｆ・レイエス、7(中)西川 遥輝、8(捕)田宮 裕涼、9(二)奈良間 大己、10(投)達 孝太
- ロッテスタメン：1(左)西川 史礁、2(中)藤原 恭大、3(一)Ｎ・ソト、4(指)Ｇ・ポランコ、5(三)寺地 隆成、6(右)山本 大斗、7(二)上田 希由翔、8(捕)松川 虎生、9(遊)小川 龍成、10(投)Ａ・ジャクソン
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5