日本ハム vs ロッテの試合開始前情報

  • 対戦カード：日本ハム vs ロッテ
  • 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム2勝-ロッテ3勝（4/2 日本ハム1-7ロッテ (ロッテ)、4/1 日本ハム4-2ロッテ (日本ハム)、3/31 日本ハム0-9ロッテ (ロッテ)、10/4 ロッテ0-3日本ハム (日本ハム)、9/28 ロッテ4-3日本ハム (ロッテ)）
  • 日本ハムスタメン：1(遊)水野　達稀、2(一)清宮　幸太郎、3(左)野村　佑希、4(三)郡司　裕也、5(右)万波　中正、6(指)Ｆ・レイエス、7(中)西川　遥輝、8(捕)田宮　裕涼、9(二)奈良間　大己、10(投)達　孝太
  • ロッテスタメン：1(左)西川　史礁、2(中)藤原　恭大、3(一)Ｎ・ソト、4(指)Ｇ・ポランコ、5(三)寺地　隆成、6(右)山本　大斗、7(二)上田　希由翔、8(捕)松川　虎生、9(遊)小川　龍成、10(投)Ａ・ジャクソン

本日の試合中継記事はこちら

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5