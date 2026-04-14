巨人 vs 阪神の試合開始前情報

  • 対戦カード：巨人 vs 阪神
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人3勝-阪神2勝（3/29 巨人12-6阪神 (巨人)、3/28 巨人2-0阪神 (巨人)、3/27 巨人1-3阪神 (阪神)、9/13 巨人10-11阪神 (阪神)、8/31 阪神4-5巨人 (巨人)）
  • 巨人スタメン：1(二)浦田　俊輔、2(中)松本　剛、3(遊)泉口　友汰、4(三)Ｂ・ダルベック、5(左)Ｔ・キャベッジ、6(捕)大城　卓三、7(一)増田　陸、8(右)中山　礼都、9(投)則本　昂大
  • 阪神スタメン：1(中)近本　光司、2(二)中野　拓夢、3(右)森下　翔太、4(三)佐藤　輝明、5(一)大山　悠輔、6(遊)木浪　聖也、7(左)前川　右京、8(捕)坂本　誠志郎、9(投)才木　浩人

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5