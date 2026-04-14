巨人 vs 阪神の試合開始前情報
- 対戦カード：巨人 vs 阪神
- 開催球場：阪神甲子園球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人3勝-阪神2勝（3/29 巨人12-6阪神 (巨人)、3/28 巨人2-0阪神 (巨人)、3/27 巨人1-3阪神 (阪神)、9/13 巨人10-11阪神 (阪神)、8/31 阪神4-5巨人 (巨人)）
- 巨人スタメン：1(二)浦田 俊輔、2(中)松本 剛、3(遊)泉口 友汰、4(三)Ｂ・ダルベック、5(左)Ｔ・キャベッジ、6(捕)大城 卓三、7(一)増田 陸、8(右)中山 礼都、9(投)則本 昂大
- 阪神スタメン：1(中)近本 光司、2(二)中野 拓夢、3(右)森下 翔太、4(三)佐藤 輝明、5(一)大山 悠輔、6(遊)木浪 聖也、7(左)前川 右京、8(捕)坂本 誠志郎、9(投)才木 浩人
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5