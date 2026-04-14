西武 vs オリックスの試合開始前情報
- 対戦カード：西武 vs オリックス
- 開催球場：京セラドーム大阪
- 過去の対戦成績：過去5試合: 西武3勝-オリックス2勝（4/2 西武7-3オリックス (西武)、4/1 西武4-0オリックス (西武)、3/31 西武3-5オリックス (オリックス)、10/2 オリックス6-5西武 (オリックス)、10/1 オリックス5-10西武 (西武)）
- 西武スタメン：1(左)桑原 将志、2(遊)源田 壮亮、3(中)岸 潤一郎、4(三)渡部 聖弥、5(右)Ａ・カナリオ、6(捕)古賀 悠斗、7(指)林 安可、8(一)長谷川 信哉、9(二)仲田 慶介、10(投)隅田 知一郎
- オリックススタメン：1(三)宗 佑磨、2(中)杉澤 龍、3(指)西川 龍馬、4(二)太田 椋、5(一)Ｂ・シーモア、6(左)中川 圭太、7(右)廣岡 大志、8(捕)若月 健矢、9(遊)紅林 弘太郎、10(投)曽谷 龍平
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5