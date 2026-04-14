西武 vs オリックスの試合開始前情報

  • 対戦カード：西武 vs オリックス
  • 開催球場：京セラドーム大阪
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 西武3勝-オリックス2勝（4/2 西武7-3オリックス (西武)、4/1 西武4-0オリックス (西武)、3/31 西武3-5オリックス (オリックス)、10/2 オリックス6-5西武 (オリックス)、10/1 オリックス5-10西武 (西武)）
  • 西武スタメン：1(左)桑原　将志、2(遊)源田　壮亮、3(中)岸　潤一郎、4(三)渡部　聖弥、5(右)Ａ・カナリオ、6(捕)古賀　悠斗、7(指)林　安可、8(一)長谷川　信哉、9(二)仲田　慶介、10(投)隅田　知一郎
  • オリックススタメン：1(三)宗　佑磨、2(中)杉澤　龍、3(指)西川　龍馬、4(二)太田　椋、5(一)Ｂ・シーモア、6(左)中川　圭太、7(右)廣岡　大志、8(捕)若月　健矢、9(遊)紅林　弘太郎、10(投)曽谷　龍平

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5