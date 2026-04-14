ＤｅＮＡ vs ヤクルトの試合開始前情報

  • 対戦カード：ＤｅＮＡ vs ヤクルト
  • 開催球場：坊っちゃんスタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ4勝-ヤクルト1勝（3/29 ＤｅＮＡ5-3ヤクルト (ＤｅＮＡ)、3/28 ＤｅＮＡ5-2ヤクルト (ＤｅＮＡ)、3/27 ＤｅＮＡ3-2ヤクルト (ＤｅＮＡ)、10/1 ＤｅＮＡ6-9ヤクルト (ヤクルト)、9/30 ＤｅＮＡ5-4ヤクルト (ＤｅＮＡ)）
  • ＤｅＮＡスタメン：1(二)牧　秀悟、2(左)Ｃ・ヒュンメル、3(一)佐野　恵太、4(三)宮﨑　敏郎、5(右)度会　隆輝、6(遊)宮下　朝陽、7(中)蝦名　達夫、8(捕)松尾　汐恩、9(投)竹田　祐
  • ヤクルトスタメン：1(遊)長岡　秀樹、2(左)Ｄ・サンタナ、3(捕)古賀　優大、4(一)Ｊ・オスナ、5(中)岩田　幸宏、6(三)赤羽　由紘、7(二)武岡　龍世、8(投)小川　泰弘、9(右)丸山　和郁

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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5