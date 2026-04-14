ＤｅＮＡ vs ヤクルトの試合開始前情報
- 対戦カード：ＤｅＮＡ vs ヤクルト
- 開催球場：坊っちゃんスタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ4勝-ヤクルト1勝（3/29 ＤｅＮＡ5-3ヤクルト (ＤｅＮＡ)、3/28 ＤｅＮＡ5-2ヤクルト (ＤｅＮＡ)、3/27 ＤｅＮＡ3-2ヤクルト (ＤｅＮＡ)、10/1 ＤｅＮＡ6-9ヤクルト (ヤクルト)、9/30 ＤｅＮＡ5-4ヤクルト (ＤｅＮＡ)）
- ＤｅＮＡスタメン：1(二)牧 秀悟、2(左)Ｃ・ヒュンメル、3(一)佐野 恵太、4(三)宮﨑 敏郎、5(右)度会 隆輝、6(遊)宮下 朝陽、7(中)蝦名 達夫、8(捕)松尾 汐恩、9(投)竹田 祐
- ヤクルトスタメン：1(遊)長岡 秀樹、2(左)Ｄ・サンタナ、3(捕)古賀 優大、4(一)Ｊ・オスナ、5(中)岩田 幸宏、6(三)赤羽 由紘、7(二)武岡 龍世、8(投)小川 泰弘、9(右)丸山 和郁
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5