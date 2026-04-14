楽天 vs ソフトバンクの試合開始前情報
- 対戦カード：楽天 vs ソフトバンク
- 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
- 過去の対戦成績：過去5試合: 楽天4勝-ソフトバンク1勝（4/2 楽天4-5ソフトバンク (ソフトバンク)、4/1 楽天6-1ソフトバンク (楽天)、3/31 楽天4-2ソフトバンク (楽天)、9/26 楽天4-3ソフトバンク (楽天)、9/25 楽天6-0ソフトバンク (楽天)）
- 楽天スタメン：1(右)小郷 裕哉、2(二)小深田 大翔、3(中)辰己 涼介、4(三)黒川 史陽、5(遊)村林 一輝、6(一)鈴木 大地、7(指)渡邊 佳明、8(左)中島 大輔、9(捕)太田 光、10(投)荘司 康誠
- ソフトバンクスタメン：1(右)柳町 達、2(左)近藤 健介、3(三)栗原 陵矢、4(指)柳田 悠岐、5(一)山川 穂高、6(二)牧原 大成、7(遊)野村 勇、8(捕)谷川原 健太、9(中)周東 佑京、10(投)Ｃ・スチュワート・ジュニア
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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5