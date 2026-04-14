楽天 vs ソフトバンクの試合開始前情報

  • 対戦カード：楽天 vs ソフトバンク
  • 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 楽天4勝-ソフトバンク1勝（4/2 楽天4-5ソフトバンク (ソフトバンク)、4/1 楽天6-1ソフトバンク (楽天)、3/31 楽天4-2ソフトバンク (楽天)、9/26 楽天4-3ソフトバンク (楽天)、9/25 楽天6-0ソフトバンク (楽天)）
  • 楽天スタメン：1(右)小郷　裕哉、2(二)小深田　大翔、3(中)辰己　涼介、4(三)黒川　史陽、5(遊)村林　一輝、6(一)鈴木　大地、7(指)渡邊　佳明、8(左)中島　大輔、9(捕)太田　光、10(投)荘司　康誠
  • ソフトバンクスタメン：1(右)柳町　達、2(左)近藤　健介、3(三)栗原　陵矢、4(指)柳田　悠岐、5(一)山川　穂高、6(二)牧原　大成、7(遊)野村　勇、8(捕)谷川原　健太、9(中)周東　佑京、10(投)Ｃ・スチュワート・ジュニア

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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5