広島 vs 中日の試合開始前情報

  • 対戦カード：広島 vs 中日
  • 開催球場：豊橋市民球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 広島0勝-中日5勝（3/29 広島0-1中日 (中日)、3/28 広島1-2中日 (中日)、3/27 広島5-6中日 (中日)、9/13 広島0-5中日 (中日)、9/12 広島0-9中日 (中日)）
  • 広島スタメン：1(中)大盛　穂、2(右)中村　奨成、3(二)菊池　涼介、4(一)Ｅ・モンテロ、5(左)Ｓ・ファビアン、6(捕)坂倉　将吾、7(三)佐々木　泰、8(遊)勝田　成、9(投)森下　暢仁
  • 中日スタメン：1(三)福永　裕基、2(遊)村松　開人、3(左)細川　成也、4(右)Ｊ・ボスラー、5(中)花田　旭、6(一)Ｍ・サノー、7(捕)石伊　雄太、8(二)田中　幹也、9(投)金丸　夢斗

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5