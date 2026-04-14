広島 vs 中日の試合開始前情報
- 対戦カード：広島 vs 中日
- 開催球場：豊橋市民球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: 広島0勝-中日5勝（3/29 広島0-1中日 (中日)、3/28 広島1-2中日 (中日)、3/27 広島5-6中日 (中日)、9/13 広島0-5中日 (中日)、9/12 広島0-9中日 (中日)）
- 広島スタメン：1(中)大盛 穂、2(右)中村 奨成、3(二)菊池 涼介、4(一)Ｅ・モンテロ、5(左)Ｓ・ファビアン、6(捕)坂倉 将吾、7(三)佐々木 泰、8(遊)勝田 成、9(投)森下 暢仁
- 中日スタメン：1(三)福永 裕基、2(遊)村松 開人、3(左)細川 成也、4(右)Ｊ・ボスラー、5(中)花田 旭、6(一)Ｍ・サノー、7(捕)石伊 雄太、8(二)田中 幹也、9(投)金丸 夢斗
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5