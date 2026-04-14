中日が4点リードで後半戦へ

中日が1回裏に怒涛の4得点、5回裏にも2点を追加し6-2とリード。広島は5回までに菊池涼介の2打点で2点を返したが、中日は花田、Ｍ・サノーの活躍で着実に加点。中日が優位に試合を進めている。

【スタメン】

中日: 1(三)福永　裕基 2(遊)村松　開人 3(左)細川　成也 4(右)Ｊ・ボスラー 5(中)花田　旭 6(一)Ｍ・サノー 7(捕)石伊　雄太 8(二)田中　幹也 9(投)金丸　夢斗

広島: 1(中)大盛　穂 2(右)中村　奨成 3(二)菊池　涼介 4(一)Ｅ・モンテロ 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)坂倉　将吾 7(三)佐々木　泰 8(遊)勝田　成 9(投)森下　暢仁

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5