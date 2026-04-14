中日が4点リードで序盤を終える

1回裏に中日が花田、サノーの活躍で一挙4点を奪い先制。広島も菊池が2打点を挙げるも、追いつけず。4点差のまま序盤を終え、中日がリードを広げる展開となった。

【スタメン】

中日: 1(三)福永 2(遊)村松 3(左)細川 4(右)ボスラー 5(中)花田 6(一)サノー 7(捕)石伊 8(二)田中 9(投)金丸

広島: 1(中)大盛 2(右)中村奨 3(二)菊池 4(一)モンテロ 5(左)ファビアン 6(捕)坂倉 7(三)佐々木 8(遊)勝田 9(投)森下

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