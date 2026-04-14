中日が4点リードで序盤を終える

1回裏に中日が花田、サノーの活躍で一挙4点を奪い先制。広島も菊池が2打点を挙げるも、追いつけず。4点差のまま序盤を終え、中日がリードを広げる展開となった。

【スタメン】

中日: 1(三)福永 2(遊)村松 3(左)細川 4(右)ボスラー 5(中)花田 6(一)サノー 7(捕)石伊 8(二)田中 9(投)金丸

広島: 1(中)大盛 2(右)中村奨 3(二)菊池 4(一)モンテロ 5(左)ファビアン 6(捕)坂倉 7(三)佐々木 8(遊)勝田 9(投)森下

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5