中日が4点リードで序盤を終える
1回裏に中日が花田、サノーの活躍で一挙4点を奪い先制。広島も菊池が2打点を挙げるも、追いつけず。4点差のまま序盤を終え、中日がリードを広げる展開となった。
【スタメン】
中日: 1(三)福永 2(遊)村松 3(左)細川 4(右)ボスラー 5(中)花田 6(一)サノー 7(捕)石伊 8(二)田中 9(投)金丸
広島: 1(中)大盛 2(右)中村奨 3(二)菊池 4(一)モンテロ 5(左)ファビアン 6(捕)坂倉 7(三)佐々木 8(遊)勝田 9(投)森下
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
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|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5