巨人、2回に2得点でリード

巨人対阪神、3回終了時点で巨人が2-0とリード。巨人は2回表に集中打で2点を奪い、先制に成功した。阪神は反撃の糸口をつかめず、序盤を終えて2点差を追う展開となった。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(遊)木浪 7(左)前川 8(捕)坂本 9(投)才木

巨人: 1(二)浦田 2(中)松本 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(左)キャベッジ 6(捕)大城 7(一)増田陸 8(右)中山 9(投)則本

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5