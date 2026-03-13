キリンビバレッジは、子ども健康飲料「キリン つよいぞ!ムテキッズ」の新TVCM「ムテキッズ誕生!」篇を2026年3月17日より全国で放映開始する。本CMには女優の石原さとみが母親役として出演し、子どもの体調管理をサポートする新商品の魅力を伝える。

ムテキッズ

新CMでは、石原さとみと総勢26人の子どもたちが共演。エネルギッシュな子どもたちの声と、石原さんのやわらかな笑顔を通じて、子育て中の保護者を応援する前向きな内容に仕上がっているという。

石原さとみが母親役を好演、ヒーロー姿の子どもたちと共演

CMの舞台は河原。石原さとみ演じる母親が、遊んでいる子どもの汗が冷えないよう上着を着せてあげるシーンから始まる。そこへヒーローに扮した"ムテキッズ"たちが登場し、子どもの体調管理に悩む保護者へ朗報を届けるというストーリーだ。石原さんは土手の上からポーズを決める子どもたちに驚きつつも、紹介された商品を手に取りにっこりと笑顔を見せる。最後は子どもたち全員と「ムテキッズ!」と元気よく唱和する。

プラズマ乳酸菌と鉄分を配合した「キリン つよいぞ!ムテキッズ」

新発売となる「キリン つよいぞ!ムテキッズ」は、すっきり飲みやすいヨーグルトテイストの健康飲料だ。子ども1日分の目安量であるプラズマ乳酸菌500億個と、鉄分1.2mgを配合している。パッケージは、子どもの"好き"と"自分らしさ"を表現した全6種類のキャラクターデザインを採用し、明るさと楽しさを表現しているという。

ラインアップと価格は以下の通り。

「キリン つよいぞ!ムテキッズ」 100ml・ペットボトル:139円



「キリン つよいぞ!ムテキッズ」 100ml・ペットボトル6本パック:834円



発売日は2026年3月17日となる。