キリンホールディングスは、プラズマ乳酸菌と還元型コエンザイムQ10を配合した機能性表示食品「キリン iMUSE(イミューズ) 免疫ケア・疲労感ダウン」を発売する。「キリン iMUSE 免疫ケア・疲労感ダウン 15日分」は外部通販で2月20日、自社通販で3月17日に発売。同商品の7日分と30日分は4月21日から全国のドラッグストアで販売するという。

「キリン iMUSE 免疫ケア・疲労感ダウン」

プラズマ乳酸菌1000億個と還元型コエンザイムQ10 100mg配合

本商品は、健康な人の免疫機能の維持をサポートするプラズマ乳酸菌1000億個と、一過性の疲労感の軽減に役立つ還元型コエンザイムQ10 100mgを一日摂取目安量2粒あたりに配合した機能性表示食品。

還元型コエンザイムQ10の臨床試験では、日常生活で軽度の疲労を感じる人を対象に100mgを12週間摂取した結果、主観的疲労感の指標がプラセボ群と比較して有意に低い結果が得られたと報告されている。

近年は「疲れやすさ」が幅広い世代の健康課題に

同社調べでは、約8割が週に2回から3回以上疲労感を感じていると回答。年齢とともに疲労感を感じやすくなった人は約9割にのぼるという。また、約9割が疲労感を感じた際に体調管理にも気を付けると回答し、疲労感と体調管理の関連性が示された。

こうした背景から、免疫ケアと一過性の疲労感軽減を同時にサポートする商品として展開する。

商品概要

【商品名】

キリン iMUSE 免疫ケア・疲労感ダウン 15日分

キリン iMUSE 免疫ケア・疲労感ダウン 7日分

キリン iMUSE 免疫ケア・疲労感ダウン 30日分



【発売日】

15日分 外部通販 2月20日 自社通販 3月17日

7日分 30日分 4月21日



【価格】

15日分 3037円

7日分 1580円

30日分 5800円



【一日摂取目安量】

2粒



本品は機能性表示食品。医薬品ではない。