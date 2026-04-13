Mrs.GREEN APPLE藤澤、若井に“ガチ説教”される!?「最初に、“ポーズ”と“自分が何なのか”っていうのを…」ロケ裏話、再現コントをラジオで披露

4月6日（月）の放送では、ミセス単独ライブ未開催の地を訪問し、PR活動をおこなうファンクラブ内の連動企画「ドン！ドン！りょっピー！」で宮崎県と三重県を訪れた藤澤が、現地でのロケの裏側やメンバーとの再現コントを繰り広げました。
＜リスナーからのメッセージ＞
りょっピー（藤澤）、こんばんは！ 三重でロケバスに乗る前、人混みの中でジャンプしながら手を振っていた者です！ あの日は高校入試の合格発表の日で、前日にミセスLOCKS!を聴いて三重に来ることを知り、当日は朝に合格を確認して、お昼からりょっピーに会えることを願い、お出かけしました！
＜ミセスからのメッセージ＞
藤澤：ありがとう！ 嬉しいよ！
大森：「ドン！ドン！りょっピー！」、今回どうだった？
藤澤：りょっピー、今回、宮崎と三重に行かせていただきましたけれども。あったけかった～、本当に。というか宮崎、場所がまず、“あったかかったたかった”！
若井：なんか……え？ 何が多かったんだろう、今？ 「た」が多かった？
大森：いや、俺は「か」が多かったに懸けるね。
若井：「か」が多かったか～。
藤澤：場所が温かかった！
若井：あたたかかった、ね！
藤澤：そう！ たくさん聞き込みをさせてもらって。
大森：また聞き込み！
藤澤：そうですよ、三重も宮崎も！
大森：そういうロケものってどうやってやるの？
藤澤：だから、本当に何も知らされていないのよ。りょっピーは現地で何をするのか、1日。だからファンの皆さんから「宮崎といえば」「三重といえば」のおすすめスポットのヒントをもらって。
大森：「すみません！ りょっピーです！ 今、お時間いいですか？」って、そこから？
藤澤：そうですよ！ 「さっそく聞き込みしていきましょう！ おや？ あそこに男性の方がいますね！ すみませ～ん」みたいな。
若井：すげえ！ 本物だ！
大森：じゃあ、ちょっと若井を取材してみて！
――ここで、藤澤がリポーター、若井が“地元の若井さん”に扮して、ロケの様子を再現することに。
藤澤：ちょっと大丈夫ですか？
若井（地元の若井）：はい、一応……はい。
藤澤：私、りょっピーと言いまして。
若井：りょっピー……？ はい。
藤澤：今、ここを旅して回っているんですけれども。
若井：何か旅人さんですか？
藤澤：あの～……何と言いますか……。
若井：SNSとかで活動している方ですか？ フォロワーさん何人ですか？
大森：気にするんだ、そこ……（笑）。
藤澤：いや、ちょっとここだけの話ですけど……普段はMrs. GREEN APPLEというバンドでキーボードをやっている藤澤涼架と言います。
若井：へ～、そうなんですね。
藤澤：そうなんです……！ 今、ちょっとりょっピーとして旅をしていまして。ちょっと、ここら辺でおすすめのお店とか聞いているんですけど。
若井：ちょっとごめんなさい。分からないワードがたくさん出てきて……混乱して……。
――再現が終わるやいなや、若井から厳しい指摘が飛びます。
若井：ちょっと今思ったのは……やっぱりちょっと、りょっピーはね……。
大森：ダメ出しされる（笑）！
藤澤：おーい！ ちょっと待って！
若井：いや、思ったよ今！ やっぱり、りょっピー、チューニングしないと、受け手と。りょっピーが、りょっピーのしたいことをやっているから、今！
藤澤：おぉー!?
大森：マジじゃん！ マジダメ出しじゃん（笑）！
若井：今の俺の受けた感覚だけどね！
大森：じゃあ、りょうちゃん！「ひろっピー」のお手本を見よう。
――続いて、若井が“ひろっピー”としてリポーターに挑戦。
若井（ひろっピー）：あれ？ あそこに金髪が素敵な男性の方がいらっしゃいますよ。こんにちは！ ちょっとお話聞いてもいいですか？ 今、お時間大丈夫ですか？
藤澤（地元の人・藤澤）：あ……はい。
若井：ちょっと自己紹介、1回してもいいですか？
藤澤：はい、お願いします。
若井：いきますよー！「ドン！ ドン！ ひろっピー!!」……という感じでやらせていただいています！ 全国を回っているんですけども、今回は三重県に来たということで、ちょっと三重県の方に、いろいろお話を聞かせていただきたいなと思っているんですけど。今、何をされています……？
大森：（爆笑）。
藤澤：今、お休みだったのでお散歩していました。
若井：お散歩ですか！ よくここら辺をお散歩するんですか？
藤澤：そうです、そうです。
若井：へー！ ここら辺でご飯を食べたりとかってことですか？
藤澤：します、します。
若井：何かおすすめのご飯屋さんとか、ぜひ教えていただいてもいいですか？
藤澤：えー……うわーー……（じっくり考えて）。
大森：りょうちゃんが地元の人、上手すぎるんだよ……（笑）。
若井：そうだよ！
大森：りょうちゃん、そっちのほうが向いているから、今度から地元の人で行きなよ！ インタビューも！ 1回、地元の人でインタビューしてみて！
若井：僕もここ住んでいるんですけどって（笑）。
大森：地元の人でインタビューして！
――最後は藤澤が、“地元の人のままインタビューをする”という謎のシチュエーションに。
藤澤（地元の人・りょっピー）：あ！ あそこにお兄さん見つけました。ちょっと話しかけてみようと思います。……すみません、こんにちは。
若井（地元の人・若井）：あ、こんにちは。
藤澤：ここ地元……。
若井：僕、地元ここです。
藤澤：あぁ！ 一緒だ、一緒だ。
若井：一緒ですか！ へ～……何かお困りですか？
藤澤：まあまあまあ、困っているというか、今日ちょっとここら辺でご飯を食べようかなーと思っていて。
若井：あ、そうなんですね。
藤澤：結構、僕も知っているっちゃ知っているんですけど。
若井：そうなんですか。じゃあ……。
藤澤：でも、他の人が知っているおいしい店とか行きたくて。
若井：あー……はい。
藤澤：地元の人ならではの、ぼくぼぐボゴボゴボコ……。
大森・若井：笑
若井：ちょっと待って！（笑）
大森：え？ 大丈夫!? ブクブクブクッて！
若井：めっちゃ上手い！
大森：りょっピーより全然いい！
若井：りょっピーは本当に自分のやりたいことを押し付けている！ チューニングができていない！
藤澤：めちゃくちゃ苦しい！（笑）
大森：若井もさすがだね！ 何で来ているんだけど、っていう説明をね。
若井：自己紹介、やっぱりいいよ！ よくあるじゃん。「ドン！ ドン！ りょっピーです！」って最初にポーズと自分が何なのかっていうのを！
大森：ガチ説教（笑）。
藤澤：それ、めっちゃ大事！
若井：ただ単に「りょっピーなんですけど」と言っても、「りょっピー……？」ってなるから。
大森：りょっピーはりょっピーで、ミセスLOCKS!も自分の「藤澤涼架です！」っていう自己紹介がまだ足りていないと思う。いけるなと思った時に言っていかなきゃいけない。「藤澤涼架です！」って。
藤澤：そうかも！
大森：でしょ？ 今日、すごい大きい収穫だったね。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info