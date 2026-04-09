ファミリーマートは4月14日、「VIVA LA ROCK 2026 Supported by SAISON」とのコラボ商品「レッド&ブラックカレー」(582円)を埼玉県、茨城県の一部、栃木県、群馬県、千葉県の一部、東京都の一部で発売する。

「赤&黒」ロックな2色のカレーが登場

「VIVA LA ROCK」は毎年5月に開催されている埼玉県最大の音楽フェス。同社では、2019年から同フェスとのコラボ商品を展開している。

今回、コラボ第8弾としてレッド&ブラックカレーを発売する。トマトの旨味と酸味が調和したレッドカレーと、ビーフの旨味にスパイスの香りを感じられるブラックカレーの2種類のカレーを相盛りで楽しめるお弁当。ライスはイエローライスを使用し、それぞれのカレーに合う仕立てとした。

シールを5枚集めると「ビバラガチャ」 が1回引ける

対象商品についているシールを5枚集めると、5月3日から開催されるVIVA LA ROCK 2026 Supported by SAISONのファミリーマート特設ブースで「ビバラガチャ」が1回引ける。景品として、VIVA LA ROCK Tシャツ型キーホルダーやスタンプなどが用意されている。なお、ガチャは公演チケットを持っていない人でも参加できる。