セブン‐イレブン・ジャパンは4月14日、火鍋ブランド「海底撈(カイテイロウ)」のスープ春雨シリーズ4品を全国のセブン‐イレブンで順次先行発売する。

同商品は、本場・中国の有名火鍋チェーン「海底撈(カイテイロウ)」の味が楽しめるスープ春雨。本場のスパイスが効いたシビ辛スープによく絡む極太春雨にはサツマイモでん粉を使用しており、もちもち食感が特長。時間が経っても伸びにくく、食べ応えが持続する。好みに合わせて、湯葉、パクチーなどを加えることで、オフィスや自宅で「ガチ中華」が手軽に楽しめる。

「麻辣湯」は、2025年に若年層を中心に注目を集め、現在では幅広い層に支持が広がっている。「海底撈 麻辣湯スープ春雨」は、ピリッとした辛さとシビレ(花椒)が効いた麻辣湯スープに、春雨、チンゲン菜、とうもろこし、パクチー、ねぎ、唐辛子、湯葉などの具材を組み合わせた商品。お好みで、牛乳やチーズを加えると、まろやかな旨辛味を楽しめる。通常サイズ(270円)とミニサイズ(145.80円)の2つのサイズを用意している。

「海底撈 ごま担々スープ春雨」(270円)は、濃厚な練りごまのコクと花椒の痺れが効いた、本格的な辛口春雨スープ。具材のチンゲン菜やパクチー、とうもろこし、湯葉、ねぎ、唐辛子がアクセントとなり、深い味わいを生み出している。お好みで薬味ねぎやオイスターソースを加えることで、より濃厚な味わいを楽しめる。

「海底撈 酸辣湯スープ春雨ミニ」(145.80円)は、黒酢の酸味とスパイシーな辛みが特長の、クセになる味わい。具材には、春雨、チンゲン菜、大豆たんぱく、ごま、とうもろこし、小ねぎ、パクチーがラインアップ。お好みで、ピーナッツやパクチーを加えると、より本格的な四川料理になる。