「これは見なければ!」期待の声も続々　時価総額世界一の企業を率いる経営者、ハリウッドスター…「世界に6,000万人」華僑とは何者か――“世界最大の移民集団”の実像に迫る

中国から海を渡り、世界各地で新たな生活を築いてきた人々――華僑・華人。その数は現在、6,000万人とも言われ、世界最大の移民集団として大きな存在感を放っている。彼らはどのようにして各地で根を張り、時代を生き抜いてきたのか。

『映像の世紀バタフライエフェクト 華僑 世界最大の移民集団』より

「世界最大の移民集団」華僑とは何か

NHK総合『映像の世紀バタフライエフェクト 華僑 世界最大の移民集団』は、きょう13日22時から放送。激動の歴史とともに歩んできた華僑の姿を、貴重な映像でひもとく。番組では、「四海為家(世界を我が家とする)」という言葉に象徴されるように、世界各地で力強く生活を築き、大きな存在感を放つに至った華僑の歩みを追う。

その活躍は、時価総額世界一の企業を率いる経営者、ハリウッドの映画スター、音楽界の新星など幅広い分野に及ぶ。一方、その背景には戦争や社会の変動といった歴史的な出来事があり、新天地を求める人々の流れが繰り返されてきた。

こうしたテーマに、SNS上でも放送前から関心が高まっている。「これは是非見なければ!」「面白そう」「絶対見ないと」といった声が上がり、公式アカウントの4月6日の投稿は、表示18万回、いいね1,924件、リポスト591件を記録、4月12日の投稿は表示7.6万回、いいね1,196件、リポスト377件を記録(4月13日時点)。世界を舞台にした壮大な人の移動の歴史に、注目が集まっている。

フランスで働く華僑

シンガポール建国の父 リー・クアンユー

鄧小平とブラジル華僑

華僑洋館

(C)NHK