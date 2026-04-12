気になる人とカラオケに行った時は…中川安奈が意識すること「何を歌うかよりもどこで歌うかが大事」

バラエティ番組『あざとくて何が悪いの? 特別版 令和の最強あざカワソングSP』が12日、ABEMAで配信された。

『あざとくて何が悪いの? 特別版 令和の最強あざカワソングSP』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

「何を歌うかよりもどこで歌うかが大事」

番組では、令和の新定番“あざとカラオケソング”TOP10をスタジオで発表し、ランクインした楽曲のあざとい歌唱方法を、江端妃咲(Juice=Juice)がVTRで歌唱紹介。スタジオゲストのKEIKO・AYANE(ME:I)も“あざとカラオケソング”を歌唱した。

また、「気になる人とカラオケに行った時に意識しちゃうことはありますか?」という質問に、スタジオゲストの中川安奈が答える場面も。中川は「私は、何を歌うかよりもどこで歌うかが大事だと思っていて」といい、「例えば、何人かでカラオケに行って、こういう(L字型)の座席だったとするじゃないですか。そしたら、最初は好きな人には離れた位置に座っててほしいんですよ」と持論を展開。

さらに「要は、近くじゃなくて対面で見ててもらえるところで、『気まぐれロマンティック』とか盛り上がる曲をいっぱい歌って、ムードメイキングしてるなっていうのを見てもらう」と続け、「で、途中でお手洗いとかに立ったあとで、スッと隣に入ったところで、くぅちゃん(倖田來未さん)で仕留める」と自身のテクニックを明かしていた。

ABEMAでは現在、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』(4月11日15:00〜4月12日22:00)を配信中。今回の『あざとくて何が悪いの?』特別版もその中で配信された。