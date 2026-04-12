バラエティ番組『あざとくて何が悪いの? 特別版 令和の最強あざカワソングSP』が12日、ABEMAで配信された。

  • 『あざとくて何が悪いの? 特別版 令和の最強あざカワソングSP』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『あざとくて何が悪いの? 特別版 令和の最強あざカワソングSP』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「何を歌うかよりもどこで歌うかが大事」

番組では、令和の新定番“あざとカラオケソング”TOP10をスタジオで発表し、ランクインした楽曲のあざとい歌唱方法を、江端妃咲(Juice=Juice)がVTRで歌唱紹介。スタジオゲストのKEIKO・AYANE(ME:I)も“あざとカラオケソング”を歌唱した。

また、「気になる人とカラオケに行った時に意識しちゃうことはありますか?」という質問に、スタジオゲストの中川安奈が答える場面も。中川は「私は、何を歌うかよりもどこで歌うかが大事だと思っていて」といい、「例えば、何人かでカラオケに行って、こういう(L字型)の座席だったとするじゃないですか。そしたら、最初は好きな人には離れた位置に座っててほしいんですよ」と持論を展開。

さらに「要は、近くじゃなくて対面で見ててもらえるところで、『気まぐれロマンティック』とか盛り上がる曲をいっぱい歌って、ムードメイキングしてるなっていうのを見てもらう」と続け、「で、途中でお手洗いとかに立ったあとで、スッと隣に入ったところで、くぅちゃん(倖田來未さん)で仕留める」と自身のテクニックを明かしていた。

ABEMAでは現在、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』(4月11日15:00〜4月12日22:00)を配信中。今回の『あざとくて何が悪いの?』特別版もその中で配信された。

【編集部MEMO】
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで配信。当日は、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。

好きな男性を射止めたい時に中川安奈が歌う曲は…さらに「これにはポイントがあって」　独自のテクニックに感嘆の声「なるほど!」「すごい!」
気になる人とカラオケに行った時は…中川安奈が意識すること「何を歌うかよりもどこで歌うかが大事」
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