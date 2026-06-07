村上春樹「コンピュータと音楽は絡ませたくない」音源が“目に見える形”でないと落ち着かない……。

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

5月31日（日）の放送は「村上RADIO～霧の中のジョニー～」をオンエア。今回は村上さんのレコードコレクションの中から「ジョニー」という名前がタイトルについた曲を集めてお届けしました。

英米では、男性にいちばん多い名前と言われる「ジョニー」。今回の特集では、多彩で個性的な“ジョニー”くんたちが登場。ロックの象徴としてのジョニー、内気なジョニー、死者の声を聴くジョニー……さまざまな「ジョニー」にまつわる音楽と、それぞれの物語をお楽しみください。

この記事では、後半1曲について語ったパートを紹介します。

またことわざの話ですが、「過ぎたるは猶（なお）及ばざるがごとし」という言葉がありますね。「やり過ぎは、やりたりないのと同じくらいまずい」という意味ですが、僕のある知り合いはこれを「杉の樽（たる）は、オヨバのザルと同じくらい役に立つ」という意味だと主張していました。

「杉の樽はわかるけど、オヨバってなんだよ？」ということになるのですが、彼の説によると、オヨバというのは秋田県のある山の中の、深い渓谷の崖下にだけ育つ特別な植物で、竹の1種なんだけど、柔らかいけれど芯が強く、おまけに加工しやすいので、これを使うととても優れたザルができるんだそうです。だから杉の樽とオヨバのザルをそろえれば、台所はもう無敵であると。ほんとかなあ？

◆Bruce Springsteen「Johnny 99」

ここで今夜2度目のブルース・スプリングスティーンです。アルバム『ネブラスカ』から｢ジョニー99」を聴いてください。

これは工場閉鎖で失業した労働者のジョニーが、やけを起こしてジンとワインのちゃんぽんで酔っ払い、拳銃を振り回して誤って人を殺してしまい、裁判で懲役合計99年という過酷な判決を下される歌です。

スプリングスティーンは一貫して、社会から落ちこぼれていく「持たざる人々」の悲劇と、それに対して権力が示す無情さを、音楽を通してプロテストします。彼がアルバム『ネブラスカ』を、悩みながら、さまざまなプレッシャーに耐えて制作する過程を描いた映画「孤独のハイウェイ」、地味だけど見応えありましたね。

｢ジョニー99」です。

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この番組は、基本的にリクエストは受け付けておりません。僕がうちにある音盤から選曲して、抱え持って半蔵門のスタジオにやってきます。アナログとCD、総合するとだいたい半々くらいですかね。僕はオールドタイマーなので、インターネットで音楽を聴くという習慣はありません。音源が目に見える形になっていないと、どうも落ち着かないから。正直、コンピュータと音楽は絡ませたくないですね。友情とセックスを絡ませないように……。

というわけでリクエストはとっておりませんが、メールは大いに歓迎します。番組に対するみなさんのご意見を聞かせてください。もし僕になにか質問があったら、遠慮なく質問してください。答えられるものであれば、音楽の合間にできるだけお答えするようにします。

この番組、毎月じゃなくて毎週やってくれというご意見がよくあるんですが、それをやっちゃうと僕の本職のほうに差し支えが出てくるので、すみませんが、よろしくご理解ください。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～霧の中のジョニー～

放送日時：5月31日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/