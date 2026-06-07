長野久義「凡打しても胸を張って帰ってこい」ルーキー時代に教わった原辰徳元監督からの“教訓”とは？

【長野「プロ野球の気になる質問」答えます】
佐藤：リスナーの皆さんからいただいた、プロ野球にまつわる質問メッセージを紹介し、長野さんに答えていただきたいと思います。
＜リスナーからのメッセージ＞
「プロ野球の試合中に座るベンチは、座る場所がなんとなく決まっているのでしょうか？ ベテラン選手の指定席に、知らずに座った若手選手が気まずくなるようなシーンはあるのでしょうか？」
長野：そうですね、指定席は決まっていますね。
佐藤：決まっているんですか！ 別にベンチに名前が書いてあるわけじゃないですよね？
長野：書いていないですけど、だいたいの場所は決まっています。
佐藤：どういうふうに決まっていくのですか？
長野：例えば、監督に近い席はスタメンで出ているキャッチャーだったり、若い選手が座ったりして、いろいろ勉強するという昔からの流れがありますね。
◆ルーキー時代に得た“学び”
佐藤：それは、監督とコーチ陣が話していることを聞くためですか？ それとも、監督が直接教えるんですか？
長野：そうですね、会話を聞いて勉強したり、あとは監督から言われたりすることもあるので、基本は監督の目の前に。僕も若いときは座っていました。
佐藤：へぇ！
長野：たまに、違うところに座っていたら（当時の監督のモノマネをしながら）「お前さん、こっち来なさい」って。
佐藤：もうどの監督か分かりましたけれども（笑）。
長野：そうですね（笑）。そう言われて目の前に座らされていました。
佐藤：どういうことを言われるんですか、原（辰徳）監督から……あ、言っちゃった（笑）。
長野：ハハハ（笑）。野球のプレーだったり、野球に臨む姿勢だったりを本当によく教えていただきました。
佐藤：例えば、「長野、今の配球はな……」とか「〇〇には、こういう意識で入ったほうが良かったぞ」とか、そういう細かい話もされるんですか？
長野：もちろんです。そういう細かい話もしていただきますし、凡打してベンチに帰ってくるときに、「しょぼんと帰ってくるんじゃなくて胸を張って帰ってこい」みたいなことも教えていただきましたね。
佐藤：全然違う話をすることもあるんですか？ 「お前さん、昨日は何食べた？」みたいな。
長野：全然あります。「ちょっとニンニクくさいな」みたいな（笑）。
佐藤：そうなんですね（笑）。そこからキャリアに応じて指定席も変わっていくんですか？
長野：そうですね。だんだん監督から離れて座るようになっていきました。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/