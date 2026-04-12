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2026.04.12 14:00 東京ドーム
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OUT
6番 坂本 勇人 キャッチャーフライ 3アウト
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5番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 2アウト
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4番 Ｂ・ダルベック ショートゴロ 1アウト
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9番 高梨 裕稔 見逃し三振 3アウト
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8番 伊藤 琉偉 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁
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7番 赤羽 由紘 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 増田 珠 サードゴロ 1アウト
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3番 泉口 友汰 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 中山 礼都 レフトフライ 2アウト
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1番 門脇 誠 ショートフライ 1アウト
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OUT
5番 岩田 幸宏 ショートフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｊ・オスナ センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 古賀 優大 ライトゴロ 2アウト ランナー：1塁
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2番 Ｄ・サンタナ センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 空振り三振 1アウト
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