マルハン東日本カンパニーは、2026年4月2日(木)、コンラッド東京にて「2026年度 新入社員入社式」を開催。入社式懇親会にて、公式アンバサダーを務める人気お笑いコンビのチョコレートプラネット(長田庄平、松尾駿)がサプライズで登場し、新入社員52名の門出を華やかに祝福した。

2人が姿を現すと予想外の展開に会場は騒然となり、大きなどよめきと歓声が沸き起こる。その後、人気コントを彷彿とさせるコミカルな演出や、新入社員との軽妙な掛け合いを通じて会場全体が笑いに包まれ、瞬く間に一体感のある空間となった。さらに温かな激励のメッセージが贈られると、新入社員の表情にも自然と笑顔が広がり、社会人としての第一歩にふさわしい、記憶に残る門出となった。

マルハン東日本カンパニーは、「人生にヨロコビを」というブランドメッセージのもと、働く一人ひとりの挑戦や成長を応援。また、従業員一人ひとりの「個性の尊重」を核に据え、多様な価値観や強みを活かしながら活躍できる職場づくりを推進しているという。

同社では2025年よりチョコレートプラネットをアンバサダーに迎え、「週末の遊び時間」をテーマにした取り組みを展開。今年の入社式でのサプライズもその一環として企画されたもので、会場に“楽しさ”や“前向きな空気”を届けるとともに、新入社員にとって社会人としてのスタートとなる一日が、印象に残る時間となることを目指している。

今後もチョコレートプラネットとの取り組みを通じて、店舗での体験に加え、採用や社内コミュニケーションの場においても、ブランドの魅力を伝えていくとしている。

サプライズ入社式レポート

「お祝いビデオメッセージ」から一転、本人たちが登場！！

入社式懇親会にて、スクリーンにはチョコレートプラネットからの「お祝いビデオメッセージ」が投影。映像の終盤、長田の「どうしても直接お祝いを言いたい！」という言葉と共に画面外へ走り去ると、次の瞬間、会場の扉が開き、まさかの2人が登場。映像と現実がリンクした予想外のサプライズに、会場からは驚きと歓声が一斉に沸き起こった。

ステージ上での演出に会場は大盛り上がり！

ステージに登壇した2人は、アンバサダーらしくマルハンへの愛着を交えたトークを展開。「最初は緊張するだろうけど、挨拶と報連相(ほうれんそう)、そして何より自分たちが楽しむことが大事！」と、芸人として第一線を走り続ける2人ならではの説得力ある言葉で、またたく間に新入社員たちの緊張がほぐれ、自然と一体感が生まれる時間となった。

至近距離での交流に自然と笑顔がこぼれる記念撮影！

サプライズ登場の熱気が冷めぬまま、新入社員が待つ各テーブルを順番に回りながら記念撮影を実施。会場は喜びや笑いに包まれ、和やかな空気が広がった。社会人としての第一歩として、印象深い瞬間となった。