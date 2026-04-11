フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～)で5日に放送された「上京物語2026 前編～新人美容師 二十歳の迷い～」。美容師を目指して東京に出てきた若者たちの1年を追い、夢と現実のはざまで揺れる姿を映し出した。

12日には「後編～新人美容師 夢の別れ道～」を放送。「上京物語」というタイトルでありながら、入社半年で店を辞め、帰郷する若者を追った鴨下満ディレクター(テレビマンユニオン)は「どういう人生を歩んでいくのかを見届けてもらえたら」と呼びかける。

ロイさん (C)フジテレビ

思い描いていた都会暮らしにギャップ

は毎年、全国から美容師を目指す若者たちが集まってくる東京・多摩センターの美容室「ELEN」。2025年春に入社した7人の同期の中で、唯一の男性だった富山県出身のロイさんは、東京への憧れを胸に上京し、働き始めたものの、思い描いていた都会暮らしとのギャップや、美容師として生きていくことへの迷いから、入社から、わずか半年で東京を去る決断をする。故郷へ戻った彼が見つけた新たな居場所とは。

客の髪をカットできる「スタイリスト」を目指す新人たちも厳しい現実と向き合っていた。

高知県出身のかのんさんは、アシスタント業務をこなしながら、集客アプリでモデルを集め、店の売り上げに貢献。努力と工夫を続ける姿は、同期の中でも評価を高めていた。

その一方で、新潟県出身のことじさんは、求められる仕事のスピードや売り上げ目標を達成できないことに悩み、やる気を失っていく。思うように前に進めず、心が折れそうな日々の中で、彼女が見つめ直した夢とは――。

ことじさんとかのんさん (C)フジテレビ

飲食店以外の業種は「雰囲気が違いました」

近年は洋食レストラン、洋菓子店、パン屋の新人たちを追ってきた『ザ・ノンフィクション』の「上京物語」シリーズ。新機軸として飲食店以外の業種を取材しようとたどり着いたのが、「下積みの大変さがありそうだと思いました」(鴨下D、以下同)という美容室だ。前作のパン屋は「“職人”な感じがありました」という一方で、美容室は「お客さんと会話することも多いので、雰囲気が違いました」と印象を語る。

当初は都心の美容室を想定していたが、上京した新人があまり多くないことが判明。リサーチを進める中で、今回の舞台となった多摩センターの「ELEN」は、7人中6人が地方組ということで、取材を申し込んだ。

彼らはなぜ、この郊外の店を選んだのか。「新人の子たちに話を聞くと、“都心の美容室だと自分は潰れてしまいそう”と決めた子が多かったんです」と、身の丈に合う選択肢として考えていたのだという。

それでも、美容師の下積みの厳しさは変わらない。営業が終わる19時から、カット試験前は終電まで練習を続ける日々。さらに「一日中立ちっぱなしで、休憩も長く取れないので、本当に大変な仕事だと改めて思いました」と、目の当たりにして実感した。