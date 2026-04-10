夢を抱いて上京した二十歳の新人美容師たち。東京に残る者、故郷へ帰る者…都会の片隅で、同期の若者たちの夢の行き先は分かれていく――。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、美容師になることを夢みて上京した二十歳の新人たちの奮闘を追った「上京物語2026 後編～新人美容師 夢の別れ道～」を、12日に放送する。 。

ロイさん

東京・多摩センターにある美容室「ELEN」には毎年、全国から美容師を目指す若者たちが集まってくる。2025年春に入社した7人のうち、6人が地方からの上京組だ。

同期の中で、唯一の男性だった富山県出身のロイさん。東京への憧れを胸に上京し、働き始めたものの、思い描いていた都会暮らしとのギャップや、美容師として生きていくことへの迷いから、入社から、わずか半年で東京を去る決断をする。故郷へ戻った彼が見つけた新たな居場所とは。

客の髪をカットできる「スタイリスト」を目指す新人たちも厳しい現実と向き合っていた。

高知県出身のかのんさんは、アシスタント業務をこなしながら、集客アプリでモデルを集め、店の売り上げに貢献。努力と工夫を続ける姿は、同期の中でも評価を高めていた。

その一方で、新潟県出身のことじさんは、求められる仕事のスピードや売り上げ目標を達成できないことに悩み、やる気を失っていく。思うように前に進めず、心が折れそうな日々の中で、彼女が見つめ直した夢とは。

上京して初めて知る現実、離れて分かる家族の存在。同期の仲間がいるから踏ん張れる心…二十歳の春に出会った新人美容師たちが1年を経て、たどり着いた場所は…。ME:I・MOMONAのナレーションで見つめていく。

ことじさんとカノンさん

(C)フジテレビ