嵐の“ラストツアー”が、思わぬ感動エピソードを生んだ。くまだまさしが、長年ファンを続けてきた妻の念願だったライブ初参戦を報告し、その投稿に二宮和也が反応。ライブを心待ちにする妻の姿や、公演後に迎えに行く愛あふれるやりとりに、「素敵すぎる」「泣ける」と反響が広がっている。ファンの心を打った、温かな交流に注目が集まった。

くまだまさし、“嵐ファン”妻のライブ初参戦を報告

くまだまさし

3月13日より開催中の嵐のライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』。2020年末のグループ活動休止以来、1,800日以上の月日を経て5人がそろう“正真正銘のラストツアー”だ。同ツアーは札幌、東京、名古屋、福岡、大阪の5大ドームを巡り、嵐は5月31日の東京ドーム公演でグループ活動に幕を下ろす。

くまだは、「奥さんがと～ても楽しそうにお出かけ行きました」「ず～と大好きだった嵐さんの、活動休止中もファンクラブを辞めなかった嵐さんの、今まで1度も当たった時のない嵐さんの、初めて行く最初で最後になってしまうかもしれない嵐さんのコンサートに、東京ドーム出かけました」と、妻が1日に開催された東京ドーム公演に参戦したことを報告。「当選してからARASHIうちわとペンライトを購入し、車の中でもず～と嵐さんの歌を聴き、本当に今日を楽しみにしてました」と念願のライブ初参加に胸を躍らせる妻の様子を明かした。

また、嵐のうちわと自身のうちわを並べた写真も添え、「た～だ奥さんおっちょこちょい」「ペンライトは持って行きましたが、うちわを家に忘れてきちゃいました」「まぁでも見れない訳じゃないから良いかOK」と妻のかわいらしい一面が分かるエピソードも投稿。

最後に、「多分絶対良いコンサートだと思うので、思いっ切り楽しみ、思いっ切り泣いてきちゃうでしょう」「今まで奥さんを沢山楽しませてくれた嵐さん、本当にありがとございました」「いやーーーでも本当に最後の最後に当たって良かったーーー」「奥さんに夢を見せてくれた嵐どーもありがとーーーーーーーーーー」「じゃMASASHIよりもARASHIが好きな奥さんを迎えに行きます」と、嵐へも感謝のメッセージをつづり、車内から東京ドームをバックに撮影した自撮りを公開した。

この投稿に、嵐の二宮和也が反応。同投稿を引用する形で「MASASHI(さん)お疲れ様でした」と、くまだに感謝のメッセージをポスト。くまだも、この二宮の投稿を引用し、「うわぁーーー 二宮ニノ先生」「あなた様こそお疲れ様でした」「『最高ーーーの1日をありがとうございました』と皆様にお伝えくださいませ」と労いの言葉を伝えていた。

ファンからは「理解のある素敵な旦那様」「奥様が初当選できて涙」「ライブ後にお迎えに行くの愛でしかない」「MASASHIもARASHIも人を幸せにする天才」「奥様が羨ましい」「めっちゃ良い話」といったコメントが寄せられた。

同ポストは9日までに3,463リポスト、表示回数は629万回を超えるなど、大きな反響を呼んでいる。