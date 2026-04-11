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3番 鈴木 叶 サードゴロ 1アウト
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7番 平山 功太 ライトフライ 3アウト
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6番 坂本 勇人 空振り三振 2アウト
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5番 増田 陸 ショートゴロ 1アウト
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2番 Ｄ・サンタナ セカンドゴロ 3アウト
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1番 長岡 秀樹 セカンドヒット ランナー：1塁
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9番 田中 陽翔 セカンドゴロ 2アウト
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8番 山野 太一 空振り三振 1アウト
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4番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 3アウト
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3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1塁
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2番 松本 剛 サードゴロ 2アウト
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1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 1アウト
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7番 武岡 龍世 ファーストゴロ 3アウト
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6番 丸山 和郁 空振り三振 2アウト
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1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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5番 岩田 幸宏 デッドボール ランナー：1、3塁
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4番 Ｊ・オスナ ピッチャーゴロ 1アウト
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ヤ2-0巨
3番 鈴木 叶 ライトスリーベースヒット ヤクルト得点！ ヤ 2-0 巨 ランナー：3塁
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2番 Ｄ・サンタナ レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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1番 長岡 秀樹 フォアボール ランナー：1塁
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