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2026.04.11 18:00 東京ドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 2 0 0 2 3 0
巨人 0 0 0 1 0
  • OUT

    3番 鈴木 叶 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 平山 功太 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 坂本 勇人 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 増田 陸 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 田中 陽翔 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 山野 太一 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 松本 剛 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 武岡 龍世 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 丸山 和郁 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    5番 岩田 幸宏 デッドボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    4番 Ｊ・オスナ ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    ヤ2-0巨

    3番 鈴木 叶 ライトスリーベースヒット ヤクルト得点！ ヤ 2-0 巨 ランナー：3塁

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 フォアボール ランナー：1塁

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