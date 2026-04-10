持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月8日より、プロ車いすテニスプレイヤーの“小田凱人選手”が登場する新TVCM『CHALLENGE -小田選手-』篇を順次放映。同日より、WEBムービー『ALIVE-小田選手-』篇と、CMのビハインドムービーを公式YouTubeにて公開している。

スタミナ満点で多彩なおかずを詰め合わせた「スポーツ弁当」は、大会やイベント等に最適なお弁当。1個670円からという手頃な価格で、大規模な大量注文にも対応している。

ほっともっと 新TVCM『CHALLENGE -小田選手-』篇

新TVCM『CHALLENGE -小田選手-』篇では、「FOR THE CHALLENGE -挑戦するあなたに。-」をテーマに、迫力のある小田選手のスポーツシーンを通して、「ほっともっと」のお弁当がスポーツを頑張るすべての方を応援し、支える存在でありたいという想いを表現している。

ほっともっと WEBムービー『ALIVE-小田選手-』篇

WEBムービー『ALIVE-小田選手-』篇では、リラックスした表情の小田選手が「スポーツ弁当 バラエティ」を頬張るシーンを中心に、スポーツを頑張った後に食べるお弁当のおいしさを表現。TVCMとはまた違った、笑顔あふれる小田選手の表情がポイントとなっている。

さらにビハインドムービーでは、小田選手のスポーツシーンやお弁当を食べる場面など、撮影の裏側を公開。試合さながらの真剣な表情からリラックスした表情まで、見どころ満載の映像を楽しむことができる。

いずれも4月8日より順次公開されており、ほっともっと公式YouTubeで観ることができる。