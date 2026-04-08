持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月2日、3月25日より販売している「『辛旨台湾まぜ麺』のおすすめポイント」を発表した。調査は3月26日～30日、全国「ほっともっと」の店長30名を対象に行われた。

「辛旨台湾まぜ麺」（650円、温玉付きは750円）は、スープのない、まぜそばスタイルの麺メニュー。もっちりとした中太麺に、コチュジャンとにんにくが香る醤油ベースの「まぜ麺専用ダレ」で炒めたもやしとニラを絡め、濃厚な肉みそが贅沢に盛り付けられている。仕上げに、お好みで「唐辛子シーズニング」を振りかければ完成。麺・野菜・肉みそ・唐辛子をよく混ぜることで、辛さと旨味が一体となった、やみつきになる味わいを楽しむことができる。また、追い飯で最後まで楽しめる「辛旨台湾まぜ麺弁当」（790円、温玉付きは890円）もラインアップされている。

アンケート調査では、「辛旨台湾まぜ麺」「辛旨台湾まぜ麺弁当」のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選んでもらった。その結果、最も多くの票を集めたのは「辛さと旨味がクセになる」だった。続く2位は「麺とタレの愛称が良い」、3位は「濃厚な肉みそが美味しい」と続き、フリーコメントでは「自分で好みの辛さに調整できるところがうれしいです!」「クルーさんにも人気の商品です」「昨年に引き続き、ご好評いただいています」といった声が寄せられた。