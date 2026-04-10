夫に才能を奪われ続けた“奴隷妻”が、絶世の美女へ整形し、別人として再び近づく――。フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『私は夫と2回結婚する』を10日から独占配信されている。

本作は、1話約1分の縦型ショートドラマとして展開される全70話の作品。主人公は、ゴーストライターとして人気小説家の夫を支えながら、自身の才能を奪われ続けてきた“奴隷妻”の女性。地獄のような結婚生活を捨てた彼女は、自分の顔も人生も捨てて別人となり、夫と“2回目の結婚”を果たすことで、絶望の底へ突き落とそうとする。

物語では、不倫相手や夫の取り巻きを次々と罠にかけながら、復讐が加速。誰も予想し得ない衝撃の結末へと突き進む“復讐エンターテインメント”として描かれる。

主人公を演じる高田里穂は「自分の顔と人生に決別し、まったくの別人として生まれ変わってまで、復讐したい相手がいる。そこまでの憎しみを特定の誰かに向けたことはありますか?」と作品の世界観に触れつつ、「彼女の心に燃える感情はどれだけのものなのだろうと途方に暮れながらも、ありったけの感情を剥き出しにしました」とコメント。「復讐の果てに待ち受けるものは一体、何でしょうか。非道ながらも鮮烈な登場人物達に、ぜひいざなわれてみてください」と呼びかけた。

夫役の夕輝壽太は「“壽太だからこそこの役が面白い”と言っていただき、普段の“いい夫っぽい”印象を、いい意味で裏切るような“最低最悪の夫役”に挑戦しました」と振り返る。「裏切りを誰よりも嫌いながら、自らは何度も裏切りを重ねる…これまでの俳優人生の中でも、ここまで人間の醜さに向き合った役は初めてで、すべてが挑戦でした」と語り、「愛と狂気、そして壮絶な復讐が交錯する本作を、ぜひ最後までドキドキしながら見届けていただけたら」とメッセージを寄せた。

また、スタンミじゃぱんは「脚本家さんが僕にあてがきをしてくださったという熱烈なオファーをいただき、この仕事を受けさせていただきました」と出演の経緯を明かし、「いろんな葛藤がずっと心の中にあり、そのなかでもわかりやすい2つの葛藤がずっと平行移動しながら進む、僕の役をお楽しみください」とコメントしている。

そのほか、三輪晴香、園都、池田朱那、七星束子、野澤剣人、湊みそら、羽藤萌結、朝井大智、夕輝壽太。脚本を雨傘美耶子氏、演出を倉木義典氏が担当する。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトにした縦型ショートドラマアプリ。1話約1分の作品をスマートフォン視聴に最適化し、通勤や休憩時間などのスキマ時間でも楽しめるのが特徴で、毎日5話ずつ無料視聴できる。

【編集部MEMO】

縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」ではほかにも、『Who DID Love?』『なんでもないトマトなのに』『弟に人生を喰われる前に、タイムリープ-天才作家・夏樹光流-』『恥じらい探偵～そんなことしたら推理力上がっちゃう!～』『僕ら新宿２丁目で悪いことしてる』『令嬢は夜の蝶になりたい』『子供部屋おばさんの恋』『私のスマホが呪われた』『道端で拾われたわんこ系男子は御曹司!?』『「痴漢!!!」と言われた、田中さん』『ニセ真面目女子はすみ～サイコパスは愛を知りたい～』『そば屋のおっさん、実は最強のフィクサー』『No.1ホストとの恋は誰も邪魔できない ～大富豪一族から追い出された僕の華麗なる転身～』『バイバイフレンド』『このあと、滅茶苦茶〇〇〇した』『ぼくらの界隈 ～歌舞伎町のボニーとクライド～』『あなたの遺伝子をください』といったオリジナルショートドラマを配信している。

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