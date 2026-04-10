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OUT
1番 浦田 俊輔 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
サード 赤羽 由紘が悪送球 ランナー：1塁
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OUT
9番 竹丸 和幸 サードエラー ランナー：1塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 吉村 貢司郎 サードゴロ 2アウト
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8番 伊藤 琉偉 セカンドフライ 1アウト
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8番 岸田 行倫 サードゴロ 3アウト
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OUT
7番 中山 礼都 レフトヒット 2アウト ランナー：1塁
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OUT
ヤ0-1巨
6番 増田 陸 レフトツーベースヒット 巨人得点！ ヤ 0-1 巨 ランナー：2塁
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OUT
5番 Ｔ・キャベッジ センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック ファーストフライ 1アウト
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OUT
7番 赤羽 由紘 センターフライ 3アウト
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OUT
6番 増田 珠 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 岩田 幸宏 ピッチャーヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｊ・オスナ センターフライ 1アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 佐々木 俊輔 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 古賀 優大 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 サードゴロ 1アウト
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