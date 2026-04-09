俳優の本宮泰風が、6日に放送されたニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』(毎週月～金曜11:30～13:00)にゲスト出演。骨折で休養中の妻・松本明子の現状を語った。

本宮泰風

本宮泰風「簡単に言うと転んだ」松本明子の状況を報告

松本は3日、自身のインスタグラムを通じて「左足関節脱臼骨折」を公表。休業のうえ、約1カ月の入院をすることを発表していた。そのため、同番組ではアシスタントを務めているが、この日の出演は見送られた。

そんな中、ラジオに登場した本宮は冒頭、「この度はいろいろご迷惑をおかけして、申し訳ありません」と謝罪。松本が負傷した際の状況にも言及し、「家の目の前、家の敷地で。小雨が降っていたので、ちょっと足元がっていうのがあるんですけど、簡単に言うと転んだ」と説明した。

当時、本宮も自宅にいたといい、「僕も出かける寸前で、最初はなんか外で猫が鳴いているのかなと思って。よく聞いていたら『痛い』って言っているので、家の前で誰かケガしたのかなと行ったら、妻が転んでいて。そのまま車に乗せて病院に行って、緊急手術」と振り返った。そのうえで、「でも、本人は全然元気なので」と呼びかけた。

【編集部MEMO】

松本明子は6日、自身のインスタグラムにて、「自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました」と報告し、「左足関節脱臼骨折」であることを明かした。そして、約1カ月間入院することと、休業することも合わせて発表。そのうえで、「ただ足以外に怪我はなく、体調自体は問題ございません」とつづっていた。