西武鉄道は7日、特急レッドアロー号の車内に特設バーカウンターを設け、生ビールなど提供する特別列車「ビール特急 2026」を5月29・30・31日と6月6・7日の5日間限定で運行すると発表した。昨年7月に西武新宿～本川越間で運行した「ビール特急」の好評を受け、今年は運行日と行先を拡大。沿線での街歩き観光やイベント体験につなげる企画とした。

5月29～31日は「野球応援ビール旅」として、西武新宿発西武球場前行の臨時列車を運行。ベルーナドームで開催される埼玉西武ライオンズ対横浜DeNAベイスターズ戦の観戦に便利な時間帯に列車を設定する。5月29日は西武新宿駅14時38分頃発・西武球場前駅15時56分頃着、5月30・31日は西武新宿駅10時47分頃発・西武球場前駅12時7分頃着で運転。5月29・30日に辻発彦氏、5月31日に渡辺久信氏が乗車し、車内でトークライブを行う。

6月6・7日は「風薫る初夏のビール旅」と題して運行。6月6日の臨時列車は西武新宿～西武秩父間を往復し、往路は西武新宿駅8時51分頃発・西武秩父駅11時16分頃着、復路は西武秩父駅16時0分頃発・西武新宿駅18時35分頃着。当日は「西武電車フェスタ2026 in 武蔵丘車両検修場」の開催日にあたるため、会場最寄りの高麗駅にも停車する。6月7日は定期列車の特急「小江戸」(西武新宿～本川越間)の一部車両を貸し切って実施。下りは西武新宿駅9時30分発・11時30分発・17時30分発、上りは本川越駅10時32分発・16時32分発の列車で設定する。

ドリンクは乗車チケット1枚につき2杯提供され、注ぎたての生ビールをはじめ、車内で淹れたホットコーヒー、多摩湖梨ジュース、狭山茶なども用意する。その他、運行日や区間によって異なるおつまみを提供する。各運転日とも「ビール特急チケット」はローソンチケットにて発売。乗車日2日前の22時まで先着順で受け付けるとしている。