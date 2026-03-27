ローソンは3月24日より、春の「ハピとく祭」を全国の「ローソン」にて開催。クーポンの配布や同時購入セールなど、お得な企画を多数展開している。

3月24日からスタートした「ハピとく祭」、4月6日までの2週間に渡り、飲料無料券レシートの配布や同時購入セール、1個買うと1個もらえるなど、お得な企画が多数展開される。

おにぎり2個でドリンク1本もらえる!

まずは、1会計で対象おにぎりを2個(複数個入りおにぎりや、おかずとセットのおにぎりは1個)購入するごとに、対象の飲料無料券がもらえるキャンペーンを開催。無料券は、1会計につき30枚まで発券可能となっており、対象となる飲料は下記5種。なお、利用期間は3月24日～4月13日まで。

キリン 生茶ほうじ煎茶 … 600ml

伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 … 670ml

コカ・コーラ 爽健美茶 … 600ml

アサヒ 十六茶 … 660ml(630mlも対象となります)

サントリー 烏龍茶 … 600ml

同時購入セール

一緒に買うとおトクな同時購入セールは、全部で15企画。開催期間は3月24日～4月6日。

(1) 2個同時購入で50円引、3個同時購入で100円引

エースコック スープはるさめ 各種

(2) 2本同時購入で50円引、3本同時購入で100円引

江崎グリコ トロピカーナエッセンシャルズ 各種

(3) 2冊同時購入で30円引、3冊同時購入で60円引

無印良品 ノート(メモを除く) 各種

(4) 2個同時購入で20円引

小袋キャンディ 各種

(5) 2個同時購入で20円引、3個同時購入で40円引

森永製菓 うまイチュウ 青りんご味、ハイチュウ グレープ、すっパイチュウレモン味 各12粒

(6) 2個同時購入で50円引、3個同時購入で100円引

ロッテ トッポ、トッポ ザ・ショコラ、トッポ 厳選香る抹茶 各2袋

(7) 2個同時購入で30円引、3個同時購入で60円引

モンデリーズ・ジャパン オレオ ビッツサンド バニラ・チョコレート 各65g、リッツ ビッツサンド チーズ 51g

(8) 2個同時購入で100円引、3個同時購入で200円引

味の素AGF ブレンディ 各種

(9) 2個同時購入で30円引、3個同時購入で60円引

アサヒ クリーム玄米ブラン 各種

(10) 2個同時購入で30円引、3個同時購入で60円引

森永製菓 inバープロテイン 各種、inバーマルチミネラル

(11) 2個同時購入で40円引、3個同時購入で80円引

マースジャパンリミテッド BE-KIND 各種

(12) 2本同時購入で50円引

バスカーハイボール 6%・8% 各350ml・500ml

(13) 3本同時購入で45円引

宝酒造 焼酎ハイボール レモン、ドライ 各350ml・500ml

(14) 3本同時購入で45円引

サントリー こだわり酒場のレモンサワー、レモンサワー〈五段重ね〉、レモンサワー〈追い足しレモン〉、タコハイ 各350ml・500ml

(15) 3本同時購入で30円引

サッポロ 黒ラベル、ヱビスビール 各350ml・500ml

※対象商品は店頭のPOPにて要確認。

※(12)～(15)はお酒のキャンペーンにつき、20歳未満は購入不可。

1個買うと1個もらえる!

1個買うと1個もらえるキャンペーンでは、前半(3月24日～30日)の1週間で5つ、後半(3月31日～4月6日)の1週間で4つの、計9つの商品が対象に。発券対象商品と交換対象商品は以下のとおり。

■第一週目(3月24日～30日)

ドリンク剤いずれか1個買うと、ドリンク剤が1本もらえる!

大塚製薬「カロリーメイトゼリー アップル味 215g」または「カロリーメイトリキッド フルーツミックス 200ml」1個購入で、「ファイブミニ 100ml」1本。

チルド飲料を1本買うと、チルド飲料がいずれか1本もらえる!

カゴメ「野菜生活100 オリジナル 200ml」1本購入で、「野菜生活100 オリジナル/ベリーサラダ/マンゴーサラダ 各200ml」または「午後のフルーツこれ1本 200ml」1本。

ソフトドリンクを1本買うと、同じソフトドリンクが1本もらえる!

キリン「キリンレモン 500ml」1本購入で、さらに1本。

ソフトドリンクをいずれか1本買うと、ソフトドリンクが1本もらえる!

コカ・コーラ「綾鷹 濃い緑茶 650ml」または「やかんの濃麦茶 600ml」購入で、「綾鷹 950ml」1本。

スナックをいずれか1個買うと、スナックがいずれか1個もらえる!

日本ケロッグ「プリングルズ サワークリーム&オニオン S缶」または「コンソメ&オニオン S缶、スモーキーサワークリーム S缶」購入で、「プリングルズ うましお S缶」または「Hi! CHEESE! S缶」1個。

■第二週目(3月31日～4月6日)

カップ麺を1個買うと、カップ麺が1個もらえる!

エースコック「飲み干す一杯 ごま贅沢担担麺」購入で、「スーパーカップミニ もやしみそラーメン」1個。

ポケット菓子をいずれか1個買うと、ポケット菓子がいずれか1個もらえる!

明治「マーブルパウチ 39g」「コーヒービート パウチ 39g」「アポロマイスタイル 41g」1個購入で、「きのこの山 ポケットパック 32g」「たけのこの里 ポケットパック 32g」「きのこの山 宇治抹茶 ポケットパック 32g」「たけのこの里 西尾抹茶 ポケットパック 30g」1個。

ソフトドリンクを1本買うと、同じソフトドリンクが1本もらえる!

アサヒ「ドデカミンBIG 600ml」1本購入で、さらに1本。

ソフトドリンクをいずれか1本買うと、ソフトドリンクが1本もらえる!

UCC「ブラック無糖 185g」または「コールドブリュー ブラック 500ml」購入で、「職人の珈琲 無糖 900ml」1本。

※ナチュラルローソンで取り扱いのない商品がある。

引用ポストキャンペーン

3月24日～30日までの期間中、ローソン公式Xアカウント(@akiko_lawson)をフォローし、対象ポストに「ローソンのハピとく祭 」とコメントを付けて引用ポストすると、抽選で1名に「QUOカード 10,000円分」がプレゼントされる。

※画像はすべてイメージ。