可愛いのにどこか不気味……。そんな不思議ないきものや猫を描くヒグチユウコさん。彼女の個性的な作品の中から、このほど“神様たち”のフィギュアがカプセルトイに登場! 発売前から期待の声があがっています。

＼📢発売情報/

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#ヒグチユウコ 氏が描く神様たちが、

イラストそのままの世界観で初の立体化✨

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細部までこだわり抜いた造形にご注目ください👀

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【ヒグチユウコ 神様】は4/10(金)より全国のカプセルトイ売場で順次発売!

(@kitan_clubより引用)

こちらが、4月10日にキタンクラブから発売されるカプセルトイ「ヒグチユウコ 神様」です。7体の神様たち、やっぱり“可愛いのにどこか不気味”ですね。

ヒグチユウコさんが描く独特な世界観をそのままに、細部までこだわり抜いた精巧な造り。怪しげなビジュでありながら、同時に神秘的でもあり、神々しくもあり。その不思議な魅力にじわじわと引き込まれてしまいます。

ラインナップは、「神無月さま」「胃もたれさま」「安眠さま」「膀胱炎さま」「師走さま」「クジ運さま」「胃痛さま」の全7種。発想もネーミングも個性的でステキですね。

このニュースに、SNSでは「なんて可愛い神様やw」「発売待ってました〜楽しみすぎる」 「安眠さまがほしいな〜♡」「胃もたれ様ほしいじゃないかwww」「膀胱炎様がほしい」「全コレしたいw」「神様をぜひお迎えしなければ!!!!」などなど、喜びと期待の声が多数寄せられています。

高さは約35～37mm。1回500円で、どの神様が降臨するかはお楽しみ。ぜひ、お守りを授かるような気持ちで回してみては? あなたの日常にも、小さな幸せがそっと舞い降りるかもしれませんよ。

(C)Yuko Higuchi