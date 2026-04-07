バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「まちぼうけ 仮面ライダーマシンの場合」を2026年3月 第4週より発売する。全4種で価格は400円。

2026年3月 第4週発売「まちぼうけ 仮面ライダーマシンの場合」(全4種・400円)

ガシャポンオリジナルシリーズ「まちぼうけ」に「仮面ライダーマシン」が遂に登場する。「まちぼうけ 仮面ライダーマシンの場合」では劇中で印象深いマシンたちが本商品オリジナルのポーズでまちぼうける姿をハイクオリティに立体化。シリーズ好評展開中の『まちぼうけ 仮面ライダーの場合』とスケールを揃え、少しだけ大きいサイズ感なので、集めて並べて楽しいシリーズだ。

ラインナップは『仮面ライダークウガ』に登場する甲虫の姿をかたどった不思議なメカ「ゴウラム」、『仮面ライダー555』に登場し、乾巧/仮面ライダーファイズが搭乗するバイク「オートバジン」、『仮面ライダーエグゼイド』で九条貴利矢が変身する「仮面ライダーレーザー」、そして現在放送中の最新作『仮面ライダーゼッツ』で極秘防衛機関「CODE」が開発した仮面ライダーゼッツの専用モービルであり、コードナンバー：ゼロが遠隔操作する人型ドローン「コードゼロイダー」の4種類。

ファンにはお馴染みのマシンだが、作中ではクワガタのような甲虫型の「ゴウラム」が無理やり体育すわりをしているような姿に 「ゴウラムどうなってんだよ」「ゴウラムがこんなに動いたことないぞ」という声や、バイク形態ではあるものの、人間である九条貴利矢が変身する「仮面ライダーレーザー バイクゲーマー レベル2」に「一台だけ人間がおる」「レーザーくんマシン扱い…」とツッコミも寄せられている。

ラインナップ

ゴウラム

オートバジン

仮面ライダーレーザー

コードゼロイダー

ゴウラム

オートバジン