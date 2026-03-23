バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ドラゴンボールZ ドッカンバトル アクリルチャーム2」を2026年3月 第4週より発売する。全14種で価格は300円。
「ドラゴンボールZ ドッカンバトル アクリルチャーム2」は、大人気アプリゲーム「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」11周年を記念した、歴代周年キャラクターイラスト全14種の豪華アクリルチャーム第2弾。最強ガシャステーションで2026年3月上旬より先行販売、一般の販売は2026年3月第4週より開始。
ラインナップ
- スーパージャネンバ（1周年）
- 超サイヤ人4ベジータ（2周年）
- 超ゴジータ（3周年）
- 超サイヤ人4孫悟空（4周年）
- 超サイヤ人ゴッドSSベジット（5周年）
- 超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化)（6周年）
- 超サイヤ人ゴッドSS孫悟空＆超サイヤ人ゴッドSSベジータ（7周年）
- 孫悟空(GT)&超サイヤ人4ベジータ（8周年）
- 超サイヤ人ブロリー（9周年）
- 超ゴジータ（10周年）
- 超サイヤ人4孫悟空（10周年）
- 超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化)（10周年）
- フリーザ(最終形態)(天使)+孫悟空（10周年）
- 超サイヤ人2孫悟飯(少年期)（10周年）