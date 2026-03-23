バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ドラゴンボールZ ドッカンバトル アクリルチャーム2」を2026年3月 第4週より発売する。全14種で価格は300円。

2026年3月 第4週発売「ドラゴンボールZ ドッカンバトル アクリルチャーム2」(全14種・300円)

「ドラゴンボールZ ドッカンバトル アクリルチャーム2」は、大人気アプリゲーム「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」11周年を記念した、歴代周年キャラクターイラスト全14種の豪華アクリルチャーム第2弾。最強ガシャステーションで2026年3月上旬より先行販売、一般の販売は2026年3月第4週より開始。

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