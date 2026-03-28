カルチュア・エクスペリエンスは4月22日から、全国のご当地パンを集めた「全国パン博覧会」をTSUTAYA QLuRi川越店で開催する。

全国パン博覧会

「全国パン博覧会」には、地元で愛される全国のローカルパン130種類以上が集結するイベント。

入手困難なご当地パン「牛乳パン トラットリアフォルツァ」(長野県)、「ジャリパン ミカエル堂」(宮崎県)、「クリームボックス ミッキーチェーン」(福島県)、「ハリスさんの牛乳あんぱん 平井製菓」(静岡県)、「究極の塩バターメロンパン ぐるぐる」(茨城県)、「笹だんごパン 小竹製菓」(新潟県)、「あん食 トミーズ」(兵庫県)も登場する。

過去開催時の様子

今回は、「おやき野沢菜マヨ トラットリアフォルツァ」(長野県)も新登場する。

おやき野沢菜マヨ トラットリアフォルツァ

また、全国のご当地おやつを集めた兄弟企画「おやつ博覧会」を、4月8日から順次、TSUTAYA 坂戸八幡店とBOOKSTORE マークイズ福岡ももちで実施する。

おやつ博覧会 過去開催時の様子

47都道府県から170種類以上のお菓子が登場。茨城の「よもぎの豆大福 亀印製菓」や、山梨の「極上生信玄餅 金精軒製菓」など、希少な日替わり商品も1個から購入できる。そのほか、「とちもち 大福城」(山形県)、「笹だんご 港製菓」(新潟県)など、定番のおやつも販売する。

よもぎの豆大福 亀印製菓

いずれも数量限定で、完売次第終了となる。