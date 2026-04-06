ファミリーレストランのジョイフルは、TVアニメ「呪術廻戦」とのコラボキャンペーンを、2026年4月14日15時より開始する。本キャンペーンでは、TVアニメ『呪術廻戦 第3期「死滅回游編」』に登場する10キャラクターをイメージしたコラボメニューを、第1弾、第2弾の期間に分けて販売。また。コラボメニューを注文した方へのオリジナルデザインのクリアファイルのプレゼント(先着順、ランダム配布)や、ジョイフル公式アプリ＆Xから参加できるプレゼント企画、また、店舗では「コラボ記念パネル」の設置やオリジナルカプセルトイの販売なども展開する。

なお、コラボ第2弾は5月12日15時にスタート。詳細は5月7日に発表予定。

全期間販売コラボ限定メニュー(4月14日15時～6月9日15時)

全期間販売メニューは全部で4品。主人公「虎杖悠仁(いたどりゆうじ)」の「黒閃(こくせん)」3連撃を、3種のお肉で表現した「虎杖悠仁の「黒閃」3連撃コンボ」、生姜に合うものが好きな「伏黒恵(ふしぐろめぐみ)」のメニューは、生姜と豚肉の相性が抜群の「伏黒恵の豚肩ロースのポークジンジャー」、赤がキャラクターカラーの「脹相(ちょうそう)」は、味変も楽しめる「脹相お兄ちゃんの鉄板ナポリタン」、そして、「乙骨(おっこつ)とリカのパンケーキ」は、ワクワクできる体験型デザートだ。

虎杖悠仁(いたどりゆうじ)の「黒閃(こくせん)」3連撃コンボ (1,318円)は、「黒閃」3連撃をイメージしたグリルコンボ。ペッパーハンバーグ、フランクフルト、チキンステーキと、3種類の肉を盛り合わせたボリューム感で、虎杖の爆発力を表した。

伏黒恵(ふしぐろめぐみ)の豚肩ロースのポークジンジャー(1,318円)は、伏黒の好きな「生姜に合うもの」の王道といえば豚肉。レモンをかけてさっぱり風味で楽しめるポークジンジャーに、アスパラ、ナス、トマトなど豊富な付け合わせで、栄養も満点だ。

脹相(ちょうそう)お兄ちゃんの鉄板ナポリタン(1,208円)は、脹相のキャラクターカラーをイメージした赤いナポリタンに、フランクフルト、目玉焼きをトッピング。途中でタバスコをかけて、味変を楽しむのもおすすめ。

乙骨(おっこつ)とリカのパンケーキ(988円)は、ブルーベリー、フロマージュ、ヨーグルトを使用したクリームで、パンケーキを包み込む様子が、乙骨を守るリカの姿のような甘酸っぱいデザート。クリームの下には葡萄ソルベが隠れている。

第1弾限定コラボメニュー(2026年4月14日15時～5月12日15時)

第1弾限定メニューでは、ジャンクフード好きの「禪院真希(ぜんいんまき)」をイメージした「禪院真希のジャンクハンバーグ」、京風出汁とみぞれあんで表現した「禪院直哉(ぜんいんなおや)のチキン竜田揚げ京風みぞれおろしあんかけ定食」は、「直哉」ならではの、彩りがある一品。

第1弾限定デザートの『羂索(けんじゃく)の「呪霊玉(じゅれいだま)」のストロベリーアフォガード』は、温かいストロベリーソースをかけた瞬間にチョコにつつまれたアイスが溶け出し、クリーミーな食感と滑らかな口溶けが生まれる。

禪院真希(ぜんいんまき)のジャンクハンバーグ(1,318円)は、真希の好きなジャンクフードをイメージした2段重ねのハンバーグにはベーコンをサンド。ほどよい酸味のタルタルソースや、醤油ベースの甘辛タレ、チーズが食欲そそる一品。

禪院直哉(ぜんいんなおや)のチキン竜田揚げ京風みぞれおろしあんかけ定食／1,099円(1,208円) 単品／999円(1,098円)は、直哉をイメージして、出汁を効かせた京風メニュー。香ばしく揚げたチキンと彩り豊かな野菜に、みぞれあんをたっぷり絡めて。

羂索(けんじゃく)の「呪霊玉(じゅれいだま)」のストロベリーアフォガード／769円(845円)は、チョコレートの「呪霊玉」に温かいストロベリーソースをかけて溶かすことで”破壊”を、球体に隠されたティラミスクリームや白桃、バニラアイスで、呪霊がまとめられていく様子を表現した。

第1弾ノベルティは「オリジナルクリアファイル」

コラボメニュー1品ご注文につき、オリジナルクリアファイルを1枚プレゼントする。27万枚限定・全11種、うちシークレット1種。さらに!「当たりハガキ」入りで、500名様限定で「クリアファイルコンプリートセット」をプレゼント。配布数はキャンペーンを実施している全店舗での総数となるため、、数量に達し次第終了。またランダムでコラボメニュー1品につき1枚渡す。テイクアウト、デリバリーも対象。

ジョイフル×呪術廻戦 オリジナルオードブルを販売!

オードブルのご注文ごとに、オリジナルクリアファイルが「3枚」もらえる!「ジョイフル×呪術廻戦 オリジナルオードブル」(3,778円)も発売。2026年4月14日15時より店頭にて受取りが可能。4月13日23時59分までに予約を行うと、「ネット注文限定!早期予約キャンペーン」として、通常オリジナルノベルティ3枚のところ、「5枚」に増量する。オードブルの予約は前日まで受け付ける。

コラボ実施店舗では入口付近に「コラボ記念パネル」設置!

コラボ記念SNSコンテンツを楽しもう

公式アプリでは、来店&コラボ販売数30万食達成で「オリジナルデジタル壁紙」を応募者全員にプレゼント。公式アプリ内のキャンペーンページにアクセスし、「エントリーはこちら」をタップしたのち、期間中に来店スタンプを1個以上貯めれば、自動で応募完了。壁紙の配布期間は、2026年6月中旬を予定している。

また、コラボメニューを含むイートイン・テイクアウトのレシートで応募!描き下ろしデザイン「オリジナルアクリルブロック」を抽選で50名へプレゼントする。ジョイフルの公式アプリをダウンロードし、お知らせからキャンペーンページへアクセス、コラボ商品を食べて、金額を蓄積。3,000円以上の蓄積で応募可能だ。イートイン・テイクアウト(デリバリーは除く)のレシートが対象。また、1回で3,000円ではなく、500円×6回の喫食でも応募可能。

さらに、その場で抽選する、オリジナルデザインのスタンプが当たる「来店ガチャキャンペーン」も実施。来店ガチャで当たりがでると、オリジナルデザインの来店スタンプをプレゼントする。

キャンペーン期間中はアプリの来店スタンプがコラボオリジナルデザインに。全員もらえる!「コラボオリジナルデザイン来店スタンプ」は、第1弾が全5。スタンプデザインの切り替えは15時。なお、コラボオリジナルデザインスタンプはキャンペーン終了後、6月9日18時以降は、キャラクターのイラストが表示されないものへと変更される。

ジョイフル公式Xでは、フォロー＆ハッシュタグ＆コラボ商品画像投稿で、描き下ろしデザイン!オリジナル蓄光アクリルキーホルダー(虎杖・伏黒2個セット)が抽選で50名に当たるキャンペーンも実施する。Xでジョイフル公式アカウントをフォローし、「#呪術廻戦ジョイフル回游」をつけてコラボ商品画像または動画を投稿して応募完了。当選通知は抽選後、当選者のみDMにて行う。賞品の発送は2026年6月中旬を予定。

数量限定!「オリジナルカプセルトイ」販売

数量限定で「ライティングディスプレイコレクション」(全6種／1回500円)を販売。数量に達し次第販売終了。また一部店舗では「オリジナルカプセルトイ」の取り扱いを行わない。

ほかにも、冷凍商品「おうちdeジョイフル」の対象商品をECサイトで購入した方に先着で500名にオリジナルクリアファイルを1枚プレゼントするキャンペーンや、コラボキャンペーンCMの放送も行う。

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会