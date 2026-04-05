白泉社は、『花とゆめ』9号を4月3日（金）に発売。ふろくは「『春の嵐とモンスター』栢くんとお花見気分♪クリア下敷き byミユキ蜜蜂」となっている。

【ふろく】「『春の嵐とモンスター』栢くんとお花見気分♪クリア下敷き byミユキ蜜蜂」

描きおろし！栢くんと春のデート気分が味わえるクリア下敷きとなっている。

「『春の嵐とモンスター』孫助さん弁当の作り方＆春モンお弁当ピックセット30名様プレゼント」 byミユキ蜜蜂

可愛すぎる孫助さんがお弁当の中に…？

「『春の嵐とモンスター』栢くんを映えさせよう♥春の嵐とフォトコンテスト」 byミユキ蜜蜂

春モン初のフォトコンテストが開催!!『花とゆめ』9号についてくる「栢くんとお花見気分♪クリア下敷き」を使って写真を撮って応募しよう。応募の詳細は必ず本誌を確認。

【募集期間】4月3日（金）10：00～4月20日（月）23：59

大反響！「恋する天使は罪深い」（酒井ゆかり）が巻頭カラーで登場！

ミソラに焦らされ続けた鴉越くんがついに…！

HC3巻は4月20日（月）発売！

新連載！「ブラック労働魔法少女」（和樂桜夜）がカラーつきで登場！

SNSで大バズりした話題作！魔法少女は休みなし給料なし、それでも続ける理由があって…？

「愛を誓うには早すぎる」（青海瑠依）がカラーつきで登場！

やっとアリス君が野花を見てくれるようになったけど…？

■『花とゆめ26年9号』

発売日：2026年4月3日発売（毎月5日・20日発売）

判型：B5判

定価：490円（税込）