Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品から『パーフェクトグリッター』の第4集を含めた計21タイトルの電子書籍を2026年3月10日(火)に双葉社から、3月18日(水)と3月30日(月)に小学館から、それぞれ発売した。

『パーフェクトグリッター』は、累計部数800万部を突破した『明日、私は誰かのカノジョ』の作者・をの ひなおの最新作。SNSの「いいね」を糧に生きる主人公のモモと、彼女が憧れるインフルエンサーのイチカ──何が嘘で何が本当かわからない、2人の危うい関係を描いたガールズサスペンス漫画で、累計部数は40万部を突破している。

3月10日(火)発売タイトル

■『売られた辺境伯令嬢は隣国の王太子に溺愛される』13巻

小椋あん/COMIC ROOM

グラナス帝国の皇太子、ディオディール＝グラナスが銃殺された。銃撃犯を雇っていたとして、罪を追及されるキストラー家。しかし、その陰謀の背後には、アンナの母イザベラとベルモンド公爵の姿があった。冤罪で捕らえられたキストラー家を助けるべく、アンナとケネスは陰謀を暴く鍵を求め、アルビオンへと向かう──。(発売：双葉社)

3月18日(水)発売タイトル

■『ウマ娘 プリティーダービー うまむすめし』7巻

漫画：浅草九十九(原作：Cygames)

花火大会へ向かうサイレンススズカとスペシャルウィーク♪

浴衣をまとって屋台を巡って、いろんな“おいしい”と一緒に夏を大満喫！

他にも「ラインクラフトとシーザリオとレシピノート」「リトルココンとビターグラッセの瓦そば」「ゴールドシップと全自動調理マシーン」などなど、ウマ娘たちと様々な“食”が織りなす日常をお届けします！

ウマ娘たちの“おいしいひとしな”をめしあがれ♪(発売：小学館)

3月30日(月)発売タイトル

■『顔整いには理解らない』4巻

柏崎殻

ショートカットは美人にしか似合わない？

顔整いには悩みなんて一つもないと思ってる？

誰しもが抱える美容の呪い、近しい人への偏見。

美容整形の闇にのまれ、幽霊となってしまったミキの哀しい過去をリコは救うことができるのか。

外見至上主義のこの世界を、サバイブせよ。

可愛くなりたい全人類に捧げる、垢抜けライフハック大全、ついに完結！！(発売：小学館)

■『あの日から、答えはすべて君になった。』2巻

すめしお

全部、見せて。

駐車場の出会いを経て『友達』になった湊と明維。

湊は明維に対し嘘偽りのない関係を求める一方、本音を知られることを恐れる明維はそんな湊に戸惑いを隠せずにいた。

とある夜。

飲み会の帰り道に湊と偶然出会ってしまった明維は、湊に対し自身が抱える不安を吐露してしまう。

「これ以上、壊そうとしないで…」

歪んだ愛が形を見せ始める＜あの君＞第2巻。(発売：小学館)

■『暴れん坊プリンセス ‐セーラー服を纏いし姫のステゴロ世直し譚‐』2巻

木村裕一

自分は王様として相応しくない。自分が至らないせいで民に迷惑をかけていると悩むコレットに「あんたはカッケェ王様だ！」と喝を入れる旧友・パメラ。

立派な王様になるためには「人を識ること」が大事だと考えたコレットは、困っている民の声を直接聞くため都に降りる──

セーラー服を纏った姫様が闇夜に棲む悪党をステゴロで成敗する爽快感抜群人情ドラマ、第2巻！(発売：小学館)

■『異世界魔喰〜王国に捨てられた魔物喰らいの叛逆譚〜』4巻

喜多正直

孤児院の家族たちと異世界へ転移した主人公のナゾル。

しかし召喚された国の王から踏みにじられ捨てられ、家族を奪われて、地べたを這いずりながら復讐の旅に出る。

謎の深まるクラス〝魔喰〟の力を使いこなすため、魔喰に宿る人格と精神世界で対面するナゾル。

精神世界では死ぬこともできず、邪悪な魔喰から延々と拷問を受け続ける……。

心が折れるのが先か、魔喰を喰いつくすのが先か。

地獄の試練が始まる第4巻。(発売：小学館)

■『ごくまま～極道だったオレがママになった話～』4巻

原作：頼乃あり／作画：sonno

シングルマザーに転生してしまった、元ヤクザの銀太。

さびれかけた商店街の総菜屋「猫福」でひとり奮闘する青年・優と出会った銀太は、お店を手伝うことに。

ヤクザ時代のお祭り屋台でのスキルを活かして大盛況…のはずだったが、銀太と因縁のあるヤクザが、猫福を地上げしようと狙っていて…！？

過去と家族を失った銀太は、家族の歴史と想いが詰まった猫福を守るため立ち上がる…！

義理と人情の子育てコメディ第4巻！(発売：小学館)

■『地味異世界～魔法ナシで化物の大群と戦えってブラックすぎません？～』1巻

藤田曇

「こんなはずじゃなかった…」

異世界転生を夢見るブラック企業勤めの会社員・乃木が転生したのは、魔法や超能力は一切使えない、でも鍛えたら鍛えた分だけ強くなる異世界だった！？

思い通りにいかない異世界に困惑する乃木だったが、唯一の希望の光である自身の能力“肉体の超強化”を駆使して、迫り来る敵に立ち向かう！

理想とは程遠い、地味で堅実な異世界ファンタジー！(発売：小学館)

■『社畜ちゃんと生活改善系ショタ悪魔』2巻

夢鳥八重

メギがやってきてから早1か月、イノリの生活は劇的に改善されて…いなかった！

膨大なタスクを1人で抱え込み、倒れてしまったイノリにメギは「もっと自分を頼ってくれ」とさらに絆が深まる2人。

「僕をこの家の子にしてください！」と突拍子もないお願いをしてくる新ショタ登場や、突然の性転換、「サタンおじさん」なる怪しげな男の登場など盛りだくさんの第2巻！(発売：小学館)

■『スリースター』22巻

加治佐修

「分かった 水野はこう動く」

注目のダブルス対決！！驚異的な成長スピードを見せる水野・白金ペア。その加速に呼応するかのように、対戦相手もさらなる進化を遂げていく。相手が攻めのギアを上げるなら、こちらも上げるしかない——。互いに一歩も引かない攻防戦の中、勝利への鍵を握る対抗策とは…？

ダブルスならではの駆け引きと成長が凝縮された『スリースター』第22巻、息もつかぬ熱戦の行方は──。(発売：小学館)

■『センセイ、魔王を殺して』4巻

山下文吾

新生魔王軍によるアーチ誘拐事件も無事に解決し、各々の日常に戻るユウたち。そんな中、ユウに思いを寄せるエルはアーチを説得しユウとキスをするためのトンデモ作戦を決行するのであった…。

他にも純情なヤンキーユニコーンギャル・3度の飯よりイタズラが大好きな妖精と新たな個性の生徒が登場する魔王捜し系異世界学園ラブコメディ第4巻！！(発売：小学館)

■『ちくわ戦記～おれのカワイイで地球侵略～』7巻

ブブ

「人間からの“モテ”なら俺に任せろ」

クラスメイトの女子・ゆなから初めてバレンタインのチョコをもらった龍樹。

初めてモテちゃった龍樹に、自称モテのプロ・ちくわが、さらなるモテテクを伝授することに！

しかし龍樹の友達・ゲンタも、ゆなのことが気になっているようで…

小学生の恋と友情が交錯する、波乱のバレンタインが幕を開ける！？

宇宙一キュートなハートフルコメディ！第7巻！(発売：小学館)

■『都市伝説が殺ってくる』5巻

米田旦人

自我に目覚めたスマホ「Sari」とともに、秘密結社に追われることになった都市伝説配信者・じょうた。

公安裏本部を急襲するヒイズル会4人の刺客。

電磁パルス攻撃でSariを封じられたじょうたを保護すべく国家最強の警察組織・■(スミ)課が直ちに迎撃を開始するも、全滅の未来図に導かれるように1人また1人と追い詰められていき──

「ありえない」が加速する、トンデモ異能力バトル第5巻！(発売：小学館)

■『日日是罪日～義兄と私の不倫日記～』4巻

可惜夜季央

「ぐちゃぐちゃになったらいいのにって思うよ僕は」

義妹である千日(ちか)に対して

嫌悪と愛情、そして猛烈な独占欲が混ざり合い神波(こうなみ)を突き動かしていた。

しかし、千日の口から突然告げられたのは「離れましょう」という拒絶──

さらに神波の情念を察知した千日の夫・まーくんも動き始め……。

三つ巴の愛憎劇、開幕。

静かな熱で闇に引きずり込まれる不倫サスペンス、激昂の第4巻！！(発売：小学館)

■『BAD ASS BUDDIES』1巻

すんしろう

「俺たちイカれた“何でも屋”」

貧困、闇商売、娼館…居場所のないワケあり達が集うスラム・リュンナンで犬捜しからマフィア掃除まで請け負う「何でも屋」。褐色マッチョで家事抜群の最強ボディーガード・ドナと、そんなドナのためならなんでも出来る脳内ピンクで"黙ってれば美少年"なドナの主人・テオがスラムの問題事を解決していく！

筋肉や褐色・体格差など様々な“癖”で溢れたアクションコメディ、第1巻！(発売：小学館)

■『パーフェクトグリッター』4集

をの ひなお

タワマンパーティーに潜入したモモ。

シュンの身辺を探り捜査を続ける探偵、山卯(やまう)。

イチカを探す女社長と接触したヤナ。

それぞれが別々の場所で目にしてしまう現代の闇。

その闇の中でイチカは何をしていたのか？

なかなか真相に辿り着けず焦れるモモだったが、ついにイチカを知る新たな女の子と出会う。

その女の子は職業、地下アイドル。

事件の核心が顔を見せる第4集、開幕。(発売：小学館)

■『Forward!－フォワード!－ 世界一のサッカー選手に憑依されたので、とりあえずサッカーやってみる。』22巻

吉田雄太

怒涛の攻めに対しての“揺さぶり”。

後半戦で求められる激しい運動量に、敵も味方も根性の鍔迫り合いが始まる！

東京連合が確かな反撃の糸口をつかみ始めたなか、心の身にアクシデントが——！？

ユーベユース戦クライマックス！！

殻を破ってサッカーが上手くなろうとする男子高校生と、最強のストライカーによる、新感覚サッカーマンガ、第22巻！！(発売：小学館)

■『ブレイクニューワールド』3巻

宇津江広祐

「生き残るためには何かを捨てなければならない」

市民の処刑を阻止したキリヤだったが、政府に連行され、脳を再構成する装置「ノウエル・リフレクタ」に入れられてしまう。

夢の中で違和感を覚えながら、ローウェルの声に流されそうになる中、キリヤはとある人物に出会い、もうすぐ重大な選択を迫られると予言される。

そんな彼を待ち受けていたのは、哀しく残酷な真実だった──。(発売：小学館)

■『放課後H研究会』8巻

ナカシマ

棗と久我、ポロリ必至の水着相撲対決！互いに攻撃…していたはずが自分の身体が開発済み(？)であったために感じてしまう2人。勝負はまさかの…いや期待通りの結末に！

夏祭りではコスプレの末、別人と生まれ変わった風紀委員長・鈴木智子(美羽)と、ミステリアスな生徒会長・九条一華がついに邂逅。

たまたま出くわした村井をチョコバナナを使って興奮させようとする“スケベ”なバトル、乞うご期待！(発売：小学館)

■『ホメちょろ無双〜こじらせ最強女達をホメただけで最強PTに〜』1巻

からしと

異世界転移の際に女神から「本音がダダ漏れする」魔法をかけられた元社畜・ナガマサ。

最強と謳われる吸血鬼・メスガ鬼と対峙した際、「よく見るとかわいいな」とこぼしてしまったことで、最強故にこじらせていた彼女はちょろくも陥落…！

「ホメ捨て」は嫌だとナガマサの周りを離れない結果、思いがけず最強のPTを形成してしまうことに──

こじらせ最強女達が純粋なホメ言葉に翻弄される、ゆるゆる(？)ファンタジー開幕！(発売：小学館)

■『Mommy～復讐の条件～』2巻

青木ぶる

弱みを握られなし崩しに復讐代行業をする事になってしまった真美子。

初仕事を進める彼女だったが、復讐対象に違和感を覚え

事態は思わぬ方向へ転がり始める。

これまで悪い事を何1つしたことのなかった普通の女性、真美子が考える復讐とは。

現代に潜む男女の愛憎の成れの果てにある復讐代行、本格始動。

貴方は男と女、どちらが悪いと思いますか？(発売：小学館)

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