原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップであるtaskeyは、オリジナルレーベル「少年ブレイブ」の作品『S級パーティーを追放された料理人、最強バフ飯だった件』が、めちゃコミック月間ランキング(少年)で1位を獲得した。

あわせて、『アウトデイズ』も同ランキングで3位にランクイン。「少年ブレイブ」2作品が同時にTOP3入りを果たした。

1位を獲得した『S級パーティーを追放された料理人、最強バフ飯だった件』は、不当な扱いを受けながらもS級パーティーを支えていた料理人・マルクが、追放をきっかけに、自らの料理に秘められた規格外の“強化”の力を発揮していく異世界ファンタジー作品。

読者からは「出てくるご飯がとにかくおいしそうでお腹がすく」「キャラがかわいいし、バフ飯もおいしそう」「新しい世界観が個性的で、ストーリー展開もおもしろい」といった声が寄せられており、料理描写のシズル感やキャラクターの魅力、作品の世界観などが高く支持されている。

3位にランクインした『アウトデイズ』は、“普通の学生生活”を願う最強のパシリが、アウトローな日常に巻き込まれながらも、自分の青春を掴みにいく新時代の不良アクション作品。連載開始直後に、めちゃコミック 少年・バトル・青春の3部門で1位を獲得するなど、高い注目を集めている。

今回の2作品同時TOP3入りは、「少年ブレイブ」レーベルへの注目の高まりを示す結果に。「少年ブレイブ」では、今後もより多くの読者に届く少年マンガ作品を創出し、さらなるヒット作の展開を強化していくとしている。

■『S級パーティーを追放された料理人、最強バフ飯だった件』

原作：音速炒飯／漫画：くろのねむ

発行元：taskey

レーベル：少年ブレイブ

役立たずと言われた料理人、唯一無二のバフを付与する最強料理で無双する！

不当な扱いを受け、虐げられながらも料理人としてS級パーティーを支えていたマルク。しかし、ある日「料理人はもういらない」とパーティーを追放されてしまう。その後マルクは、街の小さなレストランで働いていると、ソロで活躍しているS級冒険者のアリエルと出会う。彼女との出会いをきっかけにマルクの料理に隠されたとてつもない『強化』に世界が気づき始め、料理人の新たな冒険が幕を開ける。

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■『アウトデイズ』

原作：大城密／ネーム：藤田サト／作画：Shun

発行元：taskey

レーベル：少年ブレイブ

望んだのは“普通”。手にしたのは“最強”。

平穏な青春を夢見て上京した元パシリの少年・最上縁。だが願書を出し間違え、入学したのは“関東最悪”の不良高校《不士美高校》だった！雑魚扱いされ不良に絡まれるも、なぜか無意識にぶっ飛ばしてしまう縁。その正体は、伝説の不良チーム〈獄門天〉に育てられた"無自覚”の実力者だった──。「普通の学生生活」を願う最強パシリが、アウトローな日常に巻き込まれながらも青春を掴む、新時代の不良アクション、開幕！

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