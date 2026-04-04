KADOKAWAは、2026年4月3日(金)に『月刊コミックフラッパー 2026年5月号』を発売した。新連載や『コミックアルナ』からの移籍作品も掲載。トピック盛りだくさんのリニューアル号が、華々しく登場。

表紙で登場!!

『イズミと竜の図鑑』／凪水そう

編集者×冒険者が「竜の図鑑」を改訂する本格ファンタジー、新章突入！

次なる取材先は「ドワーフの国の竜」!?

飛空艇に乗りこんだイズミとアルフだが、さっそく波乱の予感……。

コミックス最新第3巻、発売中!!

注目の新連載！

『午前５時のレコード』／廾之

暮方万(くれかた バン)は耳が良すぎる。 その音の聞き分け力に惹かれた東雲日乃(しののめ ひの)は、アニメ制作の協力を万に持ち掛け……？

『コミックアルナ』から移籍で登場！ 特別付録クリアファイルつき！

『魔法少女ノ魔女裁判』／漫画：時任せつな、原作：Acacia

『コミックアルナ』からの移籍連載開始！

特別付録はクリアファイル!!

※付録は紙版のみ。

第1回裁判が閉廷して、牢屋敷(ろうやしき)から脱出するべく、行動を始めたエマたちだったが!?

コミックス第1巻、発売中!!

『コミックアルナ』からのお引っ越し組はほかにも！

『日常ロック』／松並香葉、原作：トラゾー、制作協力：日常組

大人気ゲーム配信者「日常組」の動画、脱獄シリーズをコミカライズ！

ゾペロニア王国の秘宝を求め、ペインとトラゾーは動きだす!!

最新コミックス第11巻、発売中!!

『壊胎』／のくら じれ、原作：むつー、ノベライズ版執筆協力：黒十字、キャラクターデザイン：東西

ゲーム実況者むつーが送る大人気TRPGシナリオを原作とした小説、そのコミカライズがコミックフラッパーで移籍連載開始！

明らかになった小沢(おざわ)の過去。

彼女の目的と船に閉じこめられた理由とは──？

コミックス第1巻、発売中!!

■『月刊コミックフラッパー 2026年5月号』

発売日：2026年4月3日(金)

特別価格：770円(本体700円＋税)

判型：B5変形判