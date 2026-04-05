竹書房は、『クズ王子やりなおす！ ～ざまぁされて死んだけど、今度は筋書きブチ壊して生き延びる～』（漫画：氷堂リョージ 原作：江本マシメサ）第1巻を2026年4月3日（金）に発売した。

＜あらすじ＞

“クズ王子”として悪い意味で自由奔放に生きていたクリストハルトはある日、この世界が乙女ゲームを参考に作られており、自身に“悪役クズ王子”の役割が与えられていたことを知らされる──。

そしてバッドエンドのたびリセットされる世界で、幾度となく処刑されている記憶を取り戻したクリストハルトは、世界を救う使命を課せられる……！

処刑ルートに繋がる危険な女性関係を避けつつ、親友である男装騎士と世界を救うため、元クズ王子の奮闘劇が始まる──!!

＜見どころ＞

元クズ王子ではありつつも、世界や親友を救うため七転八倒するクリストハルトの一生懸命さは、応援したくなること間違いなし！

そして親友だと思っていた護衛騎士・カイが実はイケメン美女な男装騎士だと判明したことで、クリストハルトの心に生まれた気持ちは恋心なのか──？

■『クズ王子やりなおす！ ～ざまぁされて死んだけど、今度は筋書きブチ壊して生き延びる～』第1巻

漫画：氷堂リョージ

原作：江本マシメサ

発売日：2026年4月3日（金）

判型：B6

ページ数：144ページ

定価：880円（税込）