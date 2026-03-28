BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部は4月4日より、「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリーズ」(メーカー希望小売価格1回790円)をファミリーマート、Nintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKAなどで順次発売する。

「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリーズ」(メーカー希望小売価格1回790円)

本商品は、人気ゲーム「どうぶつの森」を題材にした一番くじで、過去発売し好評だったアイテムを再びラインナップ。ティッシュケース、サウンド付き貯金箱、マグカップ、スコップカトラリー、まめざら、ジッパーバッグ、ハンドタオル、置き時計を用意した。

A賞は、つぶきちとまめきちがティッシュを差し出すデザインの、スリムタイプのティッシュケース。B賞は、タヌポートATMをモチーフにした貯金箱。コインを入れると入金音が鳴り、貯め続けることでローン返済音が再生される。

C賞は、はっぱ形をした「とって」をあしらったマグカップ。D賞は、おうちでも発掘気分が楽しめるスコップ型のカトラリー。「ショボいスコップ」「スコップ」「きんのスコップ」の全3種となっている。

E賞は、食事やアクセサリートレイとして使用できるまめざら。「かせき」や「はっぱ」など、おなじみのモチーフがデザインされている。

そのほか、幅広い用途で使えるカラフルで可愛いジッパーバッグ、いつでもどこでも便利に使えるハンドタオルと、いずれも過去に発売した「一番くじ どうぶつの森」シリーズでの好評アイテムをセレクトした。

さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、「とびだせ どうぶつの森」の役場のBGMアラーム音で、しずえさんが朝をお知らせする置き時計を用意。お家にジョニーが漂着したような光景を楽しめる、約50cmのおおきなジョニーのぬいぐるみが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。

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