バンダイスピリッツは、『仮面ライダーBLACK RX』より「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。

2026年9月発送予定「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」(22,000円)

「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」は、1988年放送の『仮面ライダーBLACK RX』より、変身ベルト・サンライザーを復刻リメイクしたなりきり玩具。

本商品は番組放送当時に発売された「アクションコントロール DXライダー変身ベルト」と「仮面ライダーBLACK RX 光る変身ベルト」の2つの変身ベルト玩具のギミックをひとつに統合。さらに音声面の機能も追加し、新たな仮面ライダーBLACK RX のDX変身ベルト玩具として商品化する。

本商品には、「アクションコントロール版」の左右の円の回転発光機能と、「光る変身ベルト版」の内部メカ発光機能の両方を搭載。暗がりで発光させることで、劇中変身シーンのイメージを再現可能となった。

さらに「アクションコントロール版」の目玉ギミックである変身ポーズ認識機能も搭載。付属の「リストビット」を左手首に装着し、変身ポーズをとることでベルトが反応、変身音やLEDの発光・回転が発動。さらに変身後、左手をベルトの前に移動させることで、「リボルケイン」関連音声の発動も可能だ。

ベルト天面にはボタンを搭載し、操作することで「RXキック音」「変身解除音」などの効果音が発動可能。さらに「ロボライダー」「バイオライダー」へのフォームチェンジ機能も搭載し、固有の音声が発動可能となっている。

セット内容

サンライザー一式･･･1

リストビット…1

(C)石森プロ・東映