相葉雅紀「自分が犠牲になっても…」　『相葉ヒロミのお困りですカー?』総合演出が明かす番組出演を決めた理由とは

テレビ朝日は10日、東京・六本木の同局本社で10月改編説明会を開催。『相葉ヒロミのお困りですカー?』(毎週木曜19:00～19:54)の総合演出・宮崎浩一氏が、相葉雅紀が同番組への出演を決めた理由について明かした。

2023年から4度の特番を経て、10月からレギュラー放送が決定した『相葉ヒロミのお困りですカー?』。公私ともに、仲が良いという相葉とヒロミが、全国の人々の困りごとを解決していく“体当たり人助け”バラエティーだ。

説明会には、同番組の総合演出を務める宮崎氏が登壇。約2年前に特番としてスタートした同番組だが、第1回ロケの移動中に相葉とヒロミが交わしたという“ある会話”を明かした。

「なぜこの番組出演を引き受けてくれたのか? という話になったときに、相葉さんが『僕は人が喜ぶ顔が見たいんです! そのためだったら、自分が犠牲になっても頑張れる』と真面目な顔で言っていたのが、印象的だった」

忙しいスケジュールのなかでロケをしているという相葉。困りごと解決のために、プライベートの時間を削って、撮影に向かうこともあるそう。

これから嵐としての集大成に向けて、さらに忙しくなる相葉だが、「それでも兄貴(ヒロミさん)もいるし、がんばるよ!」と新番組に向けて、力強く意気込みを語っていたという。