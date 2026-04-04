「出会ってしまった、みたいな衝撃」――。あのが、漫画『惡の華』を読んだときの率直な感想を語った。強烈な内容に衝撃を受けながらも、「救われる部分があった」と振り返る。

あの

あの、『惡の華』は「救われる部分があった」

テレ東のドラマ『惡の華』(4月9日スタート 毎週木曜24:00～24:30)の記者会見が行われ、鈴木福、あの、井頭愛海、中西アルノ(乃木坂46)が登壇した。

電子コミックを含め全世界累計325万部を突破した、押見修造氏による同名漫画を実写化したドラマ『惡の華』。原作を読んだ時の感想として、あのは「出会ってしまった、みたいな衝撃を与えていただいて。自分の中で何も分からないけど、どこかに走っている時期に読んだので、すごく肯定してもらったというか、ちょっと救われる部分があった」と回想。

その上で、「今回この(出演の)お話をいただいて改めて読むと、読めば読むほど、登場人物一人ひとりのどこかが重なる感覚になって。それはきっと僕だけじゃなくて、いろんな方が影響を受けて、いろんな感情をいただいている漫画だと思うので、改めてこの漫画のすごさを感じながら、役を務めさせていただきました」としみじみと語った。

また、役作りで大事にしていたことを聞かれると、あのは「(自分が演じる)シーンごとに必ず漫画を読んで、攻略本みたいに、表情だったりを一つひとつつかみながらやった」といい、「見た目で言うと、不ぞろいのショートカットというか、ちょっと整えていない感じの芋っぽさみたいなものをなるべく出せるように、メイクさんたちにも協力してもらいました」と回想。

さらに、「普段のしゃべり方にクセがあると言われがちなので、しゃべり方も自分が思う仲村さんでやらせていただいて。大丈夫かなという不安もあったんですけど、試写を終えて、押見さんが声を褒めてくださったので、それですごく安心して、良かったなと思って。それがすごくうれしかったですね」と安堵の表情を浮かべつつ、「表情も瞬時にガラッと変わるので、そういうところも意識しました」と明かしていた。

あのが演じる仲村佐和は、自分の生きる街や環境、社会に対する不満を持っているため、本能や欲望を隠して生きる人間たち(クソムシたち)に苛立ちを隠せない。それゆえに周囲からは理解不能に見え、怖がられてしまう存在となっている。

ドラマ『惡の華』第1話あらすじ

春日高男(鈴木福)は閉ざされた町で閉塞感が漂うなか、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子(井頭愛海)。

ある放課後、忘れ物を取りに教室に戻ると、佐伯の体操着が落ちていた。思わず手に取り、匂いを嗅いでしまうが、突然物音がして衝動的に盗んでしまい逃げるように立ち去る。

翌日、罪の意識に苛まれていると、一部始終を見ていた仲村佐和(あの)に声をかけられる……。