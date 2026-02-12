“大物すぎる3人”に腰抜かす…驚がくの会食をオードリー若林が証言「さすがに事前に言ってもらえますか?(笑)」

お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が4日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)にゲスト出演。小籔千豊の交友関係に驚いたエピソードを語った。

若林正恭

「関西の芸人さんがいらっしゃると思ってた」

「小籔さんってすごくて」と切り出した若林は、「“飯食おうよ”って誘ってくれて。現場に行ったら、きゃりーぱみゅぱみゅ、ちゃんみな、アイナ・ジ・エンドがいたときあったんですよ」と告白。「さすがに事前に言ってもらえますか? って(笑)。関西の芸人さんがいらっしゃると思ってたから。もちろん楽しかったですけど、さすがに俺、腰抜けちゃいますって」と驚いたことを明かしながら、「小籔さんとか見てると、そういうのあると思うんですよ。子供と面と向かって接してきた人のトーク」とつぶやいた。

若林は、相方・春日俊彰について、「中2のときから、機嫌悪い日ってないから。不愛想な男だけど、機嫌が悪いとかはない」と称しつつ、「ただ、子供できて奥さんがいて。なんか生活に隣人ができたからか知らんけど、ちょっとだけ器がデカくなった」と最近の変化を吐露。春日は、子供が生まれてから、自身に共感してくれることも多くなったそうで、「今までと違うじゃん! みたいな。怒られるんでしょうね。(妻の)クミさんとかね。子供もいるし」と若干の戸惑いも感じている様子。

一方で、小籔や春日が若い人と接している姿に触れ、「俺もあとちょっとだけ何か起こるとしたら、もうそれしかないなと思って子供と接してる」と今後の変化に期待も。「このラジオもパパ感あるから(笑)。そういうのとか、やっぱり学ぶときありますね」と話し、「若い子との佐久間さんの絡み方とか、小籔さんの絡み方を見てると……。なんか子供って理由なく機嫌悪くなったりするじゃないですか。そういうときの経験を感じるときがある。パパだな～と思って」とヒントを得ているようだった。

