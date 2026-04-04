-
【中 6-11 ヤ】
-
試合終了
-
OUT
6番 味谷 大誠 空振り三振 3アウト
-
OUT
5番 阿部 寿樹 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
代打：根尾 昂 に代わって 5番 阿部 寿樹
-
OUT
4番 細川 成也 空振り三振 2アウト
-
OUT
3番 福永 裕基 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
2番 田中 幹也 レフトフライ 1アウト
-
OUT
守備交代：キャッチャー 鈴木 叶 に代わって 3番 中村 悠平
-
OUT
投手交代：ピッチャー Ｊ・リランソ に代わって 2番 荘司 宏太
-
OUT
9番 赤羽 由紘 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 武岡 龍世 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
7番 伊藤 琉偉 デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
6番 増田 珠 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
5番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
1番 高橋 周平 セカンドダブルプレイ 3アウト
-
OUT
9番 樋口 正修 空振り三振 1アウト
-
OUT
8番 村松 開人 フォアボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
7番 花田 旭 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
-
OUT
6番 味谷 大誠 ショートヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 9番 赤羽 由紘
-
OUT
投手交代：ピッチャー 大西 広樹 に代わって 2番 Ｊ・リランソ
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ サードダブルプレイ 3アウト
-
OUT
3番 鈴木 叶 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 Ｄ・サンタナ 見逃し三振 1アウト
-
OUT
守備交代：キャッチャー 木下 拓哉 に代わって 6番 味谷 大誠
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 樋口 正修 に代わって 5番 根尾 昂
-
OUT
守備交代：ファースト Ｍ・サノー に代わって 1番 高橋 周平
-
OUT
守備交代：ライト 代打 高橋 周平 に代わって 9番 樋口 正修
-
OUT
5番 Ｍ・サノー 空振り三振 3アウト
-
OUT
4番 細川 成也 キャッチャーファウルフライ 2アウト
-
OUT
中6-11ヤ
3番 福永 裕基 センターツーベースヒット 中日得点！ 中 6-11 ヤ ランナー：2塁
-
OUT
2番 田中 幹也 レフトフライ 1アウト
-
OUT
1番 高橋 周平 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
代打：ブライト 健太 に代わって 1番 高橋 周平
-
OUT
9番 樋口 正修 セカンドヒット ランナー：1塁
-
OUT
代打：近藤 廉 に代わって 9番 樋口 正修
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 武岡 龍世 に代わって 9番 大西 広樹
-
OUT
守備交代：サード 田中 陽翔 に代わって 8番 武岡 龍世
-
OUT
1番 長岡 秀樹 ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
中4-11ヤ
9番 田中 陽翔 ライトヒット ヤクルト得点！ 中 4-11 ヤ ランナー：1塁
-
OUT
中4-9ヤ
8番 武岡 龍世 ライトツーベースヒット ヤクルト得点！ 中 4-9 ヤ ランナー：2、3塁
-
OUT
代打：山野 太一 に代わって 8番 武岡 龍世
-
OUT
7番 伊藤 琉偉 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
6番 増田 珠 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
5番 岩田 幸宏 空振り三振 2アウト
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
8番 村松 開人 空振り三振 3アウト
-
OUT
7番 花田 旭 ライトフライ 2アウト
-
OUT
6番 木下 拓哉 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
3番 鈴木 叶 ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
2番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
1番 長岡 秀樹 ショートゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 梅野 雄吾 に代わって 9番 近藤 廉
-
OUT
中4-8ヤ
9番 田中 陽翔 ライトヒット ヤクルト得点！ 中 4-8 ヤ ランナー：1、2塁
-
OUT
中4-7ヤ
8番 山野 太一 レフトヒット ヤクルト得点！ 中 4-7 ヤ ランナー：1、3塁
-
OUT
7番 伊藤 琉偉 ファーストゴロ 1アウト ランナー：2、3塁
-
OUT
6番 増田 珠 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
梅野 雄吾 がワイルドピッチ ランナー：2塁
-
OUT
5番 岩田 幸宏 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
5番 Ｍ・サノー 空振り三振 3アウト
-
OUT
中4-6ヤ
4番 細川 成也 レフトホームラン 中日得点！ 中 4-6 ヤ
-
OUT
3番 福永 裕基 空振り三振 2アウト
-
OUT
1塁ランナー田中 幹也 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
2番 田中 幹也 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 ブライト 健太 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
3番 鈴木 叶 空振り三振 2アウト
-
OUT
2番 Ｄ・サンタナ サードゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｏ・カリステ に代わって 9番 梅野 雄吾
-
OUT
9番 Ｏ・カリステ 空振り三振 3アウト
-
OUT
代打：牧野 憲伸 に代わって 9番 Ｏ・カリステ
-
OUT
中2-6ヤ
8番 村松 開人 センター犠牲フライ 中日得点！ 中 2-6 ヤ 2アウト ランナー：1、2塁
-
OUT
7番 花田 旭 レフトヒット ランナー：1、2、3塁
-
OUT
6番 木下 拓哉 ライトフライ 1アウト
-
OUT
5番 Ｍ・サノー フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 細川 成也 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
1番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
9番 田中 陽翔 空振り三振 2アウト
-
OUT
牧野 憲伸 がワイルドピッチ ランナー：2塁
-
OUT
8番 山野 太一 センターフライ 1アウト
-
OUT
7番 伊藤 琉偉 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 櫻井 頼之介 に代わって 9番 牧野 憲伸
-
OUT
中1-6ヤ
6番 増田 珠 センターホームラン ヤクルト得点！ 中 1-6 ヤ
-
OUT
中1-3ヤ
5番 岩田 幸宏 ファーストヒット ヤクルト得点！ 中 1-3 ヤ ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ レフトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 鈴木 叶 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
中1-2ヤ
2番 Ｄ・サンタナ レフトホームラン ヤクルト得点！ 中 1-2 ヤ
-
OUT
3番 福永 裕基 センターフライ 3アウト
-
OUT
2番 田中 幹也 サードゴロ 2アウト
-
OUT
1番 ブライト 健太 見逃し三振 1アウト
-
OUT
1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
9番 田中 陽翔 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
8番 山野 太一 空振り三振 2アウト
-
OUT
中1-1ヤ
7番 伊藤 琉偉 レフトホームラン ヤクルト得点！ 中 1-1 ヤ
-
OUT
6番 増田 珠 センターフライ 1アウト
-
OUT
9番 櫻井 頼之介 見逃し三振 3アウト
-
OUT
8番 村松 開人 ライトフライ 2アウト
-
OUT
7番 花田 旭 レフトフライ 1アウト
-
OUT
5番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ ライトフライ 2アウト ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 鈴木 叶 センターフライ 1アウト
-
OUT
2番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
1番 長岡 秀樹 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 木下 拓哉 ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
5番 Ｍ・サノー デッドボール ランナー：1、2塁
-
OUT
1塁ランナー福永 裕基 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
中1-0ヤ
4番 細川 成也 ライト犠牲フライ 中日得点！ 中 1-0 ヤ 2アウト ランナー：1塁
-
OUT
3番 福永 裕基 レフトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
2番 田中 幹也 サードヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 ブライト 健太 空振り三振 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.