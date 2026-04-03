フジテレビが、2026年夏のお台場・湾岸エリアを舞台に、新たな2大イベントを始動させる。『めざましテレビ』と人気番組が連動するライブフェス『めざまし WANGAN フェス』と、本社屋を中心に“スキ”に出会える体験型イベント『お台場ファンライジング』。これまで開催してきた『お台場冒険王』から刷新し、音楽、バラエティ、キャラクター、買い物までを巻き込んだ大型施策で、夏のお台場に新たなにぎわいを生み出しそうだ。

『めざまし WANGAN フェス』『お台場ファンライジング』

「めざまし WANGAN フェス」は、8月3日から9日までの7日間を豊洲PITで、8月13日・14日の2日間を東京ガーデンシアターで開催。『めざましテレビ』とフジテレビの人気番組『千鳥の鬼レンチャン』『ぽかぽか』などがコラボし、音楽、笑い、トークライブなど多彩なオリジナルイベントを9日間にわたって展開する。

毎年恒例の『めざましライブ』も開催予定で、話題のアーティストを迎えるほか、『TOKYO IDOL FESTIVAL』や『New Beginning Fes』など、大型フェスや音楽イベントとのコラボ企画も準備中としている。

一方の『お台場ファンライジング』は、7月25日から8月23日までの30日間、フジテレビ本社屋で開催されるリアルイベント。“ファン”と“ライジング”を掛け合わせた名称の通り、“スキ”が高まり広がっていく体験をコンセプトに、フジテレビの人気アニメ、バラエティ、映画などのブースを集結させる。世代やジャンルを問わず、多彩な番組やキャラクターが集まり、来場者にここでしか味わえないエンターテインメントを届けるという。

第1弾発表キャラクターとして、『めざましテレビ』で放送中の「ちいかわ」「パペットスンスン」の参加が決定。加えて、4月2日に「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」を迎えた「ガチャピン・ムック」もイベントを盛り上げる。

さらに、「ちいかわ」の大規模アトラクションや、会場内の特設ショップ「ちいかわお台場商店」での期間限定新商品販売、この夏公開の劇場版『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の特別フォトスポット展開なども。また、「パペットスンスン」は期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」を装い新たに展開し、新テーマによるアートを用いた記念商品も多数登場予定だ。