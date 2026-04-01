セブン - イレブン・ジャパンは4月8日より順次、サンドイッチの新商品として「セブン - イレブンよくばりサンド ハム&コールスロー」と「たんぱく質が摂れる チキン&エッグ」を全国の店舗にて発売する。3月13日の「サンドイッチデー」に合わせた全面刷新を経て、パン生地や具材の見直しにより進化したラインアップが登場するという。

新生活を彩る2種類のサンドイッチが新登場

春の気温上昇によるさっぱりした味わいへの需要や、高まる健康意識に対応した2つの商品が展開される。季節の変わり目や新しい環境の中でも、手軽に栄養摂取ができる仕上がりになっているとのことだ。

セブン - イレブンよくばりサンド ハム&コールスロー

よくばりサンド ハム&コールスロー

◆価格:213.84円

◆発売日:4月8日〜順次

◆販売エリア:北海道を除く全国

春の気温上昇に合わせ、さっぱりと食べられるサンドイッチとして登場する。シャキシャキとしたフレッシュな野菜と相性の良いハムをサンドしており、具材が全体の80%を占める圧倒的なボリューム感が特長だという。たっぷりの具材を支えるために開発された専用パンは、生地の弾力と食べ応えにもこだわっているとのことだ。

たんぱく質が摂れる チキン&エッグ

たんぱく質が摂れる チキン&エッグ

◆価格:496.80円

◆発売日:4月8日〜順次

◆販売エリア:北海道・東北・沖縄県を除く全国



たんぱく質摂取に欠かせない鶏肉とゆでたまごを組み合わせたサンドイッチだ。たんぱく質を20.5g含んでおり、手軽に効率よく摂取できるという。野菜も入っているため栄養バランスが良く、健康を意識しながらもしっかりとした食べ応えがある一品となっている。

セブン - イレブン・ジャパンの担当者は、新生活や行楽のお供として、手軽においしく栄養摂取できるこれらの商品をぜひ賞味してほしいと述べている。